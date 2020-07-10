أول تعليق أمريكي على رفع القوة القاهرة عن العمليات النفطية في ليبيا

علقت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا على انباء رفع القوة القاهرة عن العمليات النفطية واستئناف العمل بالمؤاني النفطية.

وقال السفارة في بيان لها، “نرحب بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط الليبية رفع القوة القاهرة واستئناف عملها الحيوي”.

وأشادت السفارة بجهود جميع الأطراف الليبية لتسهيل عمليات المؤسسة الوطنية للنفط.

وأضافت السفارة أنها “ستواصل دعم الشفافية المالية في ليبيا، من خلال الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة، وتعزيز التفاهم المشترك بين الليبيين بشأن التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز”.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، وستكون الناقلة “كريتي باستيون” أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.

وستستغرق زيادة الإنتاج التدريجية وقتا طويلا “نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير الماضي”، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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