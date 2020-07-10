«باشاغا»: يجب أن توزع عائدات النفط بعدالة حتى لا يكون مصدرا للمناكفات السياسية

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، إن النفط ملك لكل الليبيين ويجب أن تدار عائداته بشفافية وتوزع بعدالة على مختلف المناطق، وألا سيكون مصدرا لابتزازات فئوية أو مناكفات سياسية، على حد قوله.

ورحب “باشاغا” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” اليوم الجمعة:” نرحب بإعلان المؤسسة الوطنية رفع القوة القاهرة عن جميع صادرات النفط ونشكر جميع الأطراف التي ساهمت في تحقيق ذلك.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، موضحة أن الناقلة “كريتي باستيون” ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.

وأوضحت المؤسسة الوطنية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، اليوم الجمعة، أن زيادة الإنتاج التدريجية ستستغرق وقتا طويلا نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكان والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير 2020.