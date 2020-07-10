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سليمان الشحومي: عاد النفط للتصدير دون تحكم من «الوفاق» أو إخضاع للبنك المركزي بطرابلس

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال سليمان الشحومي الخبير الاقتصادي، إن النفط الخام الليبي عاد للتصدير اليوم الجمعة من ميناء السدرة بترتيبات جديدة ودون أن تتحكم حكومة الوفاق في العوائد ودون أن تذهب مباشرة للبنك المركزي بطرابلس.

وأوضح الخبير الاقتصادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا الحل لإعادة تصدير النفط قد ينزع فتيل الحرب المدمرة المرتقبة، ويفتح صفحة جديدة للحوار الليبي الليبي.

وأشار إلى أن الحوار هذه المرة ليكن حوار نخب وممثلين للمجتمع الليبي بكافة تركيباته ودون وجود أو تدخل من الأطراف السياسية الموجودة على الساحة، متابعا:” قد نري الضوء قريبا”.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، موضحة أن الناقلة “كريتي باستيون” ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.

وأوضحت المؤسسة الوطنية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، اليوم الجمعة، أن زيادة الإنتاج التدريجية ستستغرق وقتا طويلا نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكان والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير 2020.

الوسوم

البنك المركزي التصدير النفط الوفاق ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • هذا سيتيح الحل الحقيقي لدخول اموال النفط الي الليبين
    دون الاتراك والسراق والارهابين
    ولا ضير ان ارادت الفئران ان تذهب الي سرت فالجوع سيدفعها الي الاندفاع نحو
    المصيدة الاتراك ودواعش اردوغان اللص الجعان للبترول الحرام
    اردوغان الي يدأ حياته لص شقق باستنبول وزور صحيفة سوابقه كما زور
    شهادة جامعية
    ليصبح رئيسا لدولة متهالكة نظاميا
    يحكمها شخص بدأ حياته لص شقق
    وانتهي الي لص بترول فاشل
    وقد كشف الشعب واوربا سرقاته وعائلته
    ببنوك اوربا
    فالحرامي صغير هو حرامي ولو كان رئيس
    الحرامي حرامي
    حرامي يستغل جنوده وعصابته الدواعش
    في سرقة الدول
    يسرقون لحسابه الشخصي
    حرامي

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