سليمان الشحومي: عاد النفط للتصدير دون تحكم من «الوفاق» أو إخضاع للبنك المركزي بطرابلس

قال سليمان الشحومي الخبير الاقتصادي، إن النفط الخام الليبي عاد للتصدير اليوم الجمعة من ميناء السدرة بترتيبات جديدة ودون أن تتحكم حكومة الوفاق في العوائد ودون أن تذهب مباشرة للبنك المركزي بطرابلس.

وأوضح الخبير الاقتصادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا الحل لإعادة تصدير النفط قد ينزع فتيل الحرب المدمرة المرتقبة، ويفتح صفحة جديدة للحوار الليبي الليبي.

وأشار إلى أن الحوار هذه المرة ليكن حوار نخب وممثلين للمجتمع الليبي بكافة تركيباته ودون وجود أو تدخل من الأطراف السياسية الموجودة على الساحة، متابعا:” قد نري الضوء قريبا”.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، موضحة أن الناقلة “كريتي باستيون” ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.

وأوضحت المؤسسة الوطنية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، اليوم الجمعة، أن زيادة الإنتاج التدريجية ستستغرق وقتا طويلا نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكان والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير 2020.