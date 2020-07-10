أعلن مايسمي بـ ” المجلس الأعلى للدولة”،
اليوم الجمعة، أسماء المرشحين لانتخابات مكتب الرئاسة المقررة يوم الأحد المقبل .
وأوضح، في منشور له عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”، أن أسماء المرشحين على منصب الرئيس هي كالآتي
1- خالد المشري.
2- محمد ابو سنينة.
3- عبد الرحمن السويحلي.
4- عبد الرحمن الشاطر.
5- ناجي مختار.
6- نعيمة الحامي.
فيما جاءت أسماء المرشحين على منصب النائب الأول .
1- محمد بقي.
2- ابكدا الكوني
3- مسعود أعبيد.
وأما أسماء المرشحين على منصب النائب الثاني.
1- صفوان الميسوري.
2- عثمان المذكور
The post 6 مرشحين على منصب رئيس مايسمي بـ ” المجلس الأعلى للدولة” appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك