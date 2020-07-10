عاجل ليبيا الان

6 مرشحين على منصب رئيس مايسمي بـ ” المجلس الأعلى للدولة”

تم النشر منذُ 6 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن مايسمي بـ ” المجلس الأعلى للدولة”،
اليوم الجمعة، أسماء المرشحين لانتخابات مكتب الرئاسة المقررة يوم الأحد المقبل . 

وأوضح، في منشور له عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”، أن أسماء المرشحين على منصب الرئيس  هي كالآتي

     1- خالد المشري. 

2- محمد ابو سنينة.

3- عبد الرحمن السويحلي.

 4- عبد الرحمن الشاطر.

 5- ناجي مختار.

 6- نعيمة الحامي.

 فيما جاءت أسماء المرشحين على منصب النائب الأول .

 1- محمد بقي. 

2- ابكدا  الكوني
 

3- مسعود أعبيد.

وأما أسماء المرشحين على منصب النائب الثاني.   

 1- صفوان الميسوري.

2- عثمان المذكور

The post 6 مرشحين على منصب رئيس مايسمي بـ ” المجلس الأعلى للدولة” appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • كلهم عبيد السلطان من كلاب النار الاشرار عبيد الدولة العثمانية

    رد