6 مرشحين على منصب رئيس مايسمي بـ ” المجلس الأعلى للدولة”

أعلن مايسمي بـ ” المجلس الأعلى للدولة”،

اليوم الجمعة، أسماء المرشحين لانتخابات مكتب الرئاسة المقررة يوم الأحد المقبل .

وأوضح، في منشور له عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”، أن أسماء المرشحين على منصب الرئيس هي كالآتي

1- خالد المشري.

2- محمد ابو سنينة.

3- عبد الرحمن السويحلي.

4- عبد الرحمن الشاطر.

5- ناجي مختار.

6- نعيمة الحامي.

فيما جاءت أسماء المرشحين على منصب النائب الأول .

1- محمد بقي.

2- ابكدا الكوني



3- مسعود أعبيد.

وأما أسماء المرشحين على منصب النائب الثاني.

1- صفوان الميسوري.

2- عثمان المذكور

