باشاغا يحذر من تحويل النفط إلى مصدر للابتزازات

رحب وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط.

وأكد باشاغا في تغريدة له أن “النفط ملك لكل الليبيين، ويجب أن تدار عائداته بشفافية وتوزع بعدالة على مختلف المناطق، وألا يكون مصدرا لابتزازات فئوية أو مناكفات سياسية” حسب وصفه.

ورفعت المؤسسة الوطنية للنفط القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، بعد أن وصلت الخسائر التي تكبدتها البلاد نتيجة إغلاق النفط لحوالي 6.5 مليار دولار.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان عبر منصتها الرسمية بأن زيادة الإنتاج التدريجية ستستغرق وقتا طويلا نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ يناير الماضي.

وسارعت السفارة الأمريكية في ليبيا بالترحيب بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة واستئناف عملها الحيوي، مشيرة إلى ضرورة ضمان تعاون المؤسسة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان عدم اختلاس الإيرادات والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي.

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