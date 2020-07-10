صحيفة روسية: تركيا “تلعق الجرح” في ليبيا: الصقور ثأرت لـ”بانتسير”

نشرت صحيفة “أوراسيا ديلي” مقالا اكدت فيه أن الجانب التركي تلقى درسا في قاعدة عقبة بن نافع “الوطية”.

وأوضحت الصحيفة أن المواجهة العسكرية بين الجيش في ليبيا وقوات الوفاق، المدعومة من تركيا، عادت إلى الاحتدام مرة أخرى، مضيفة أن العد التنازلي بدأ بالنسبة للمراقبين من تاريخ الـ 5 من يوليو، عندما وجهت طائرات، للجيش ، عدة ضربات دقيقة للقاعدة التي تسيطر عليها تركيا في غرب ليبيا، على بعد 140 كيلومترا جنوب طرابلس.

وأكدت وسائل الإعلام الرسمية التركية واقعة الهجوم والأضرار الكبيرة الناجمة عن الغارة الجوية، مضيفة أن تركيا تريد الانتقام من هذه الغارة.

وأضافت الصحيفة أن السيطرة على ميناء سرت وقاعدة الجفرة الجوية الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوبها، وفقًا للقيادة العسكرية السياسية التركية، تشكل نقطة تحول في المسار العام للحرب في البلاد، لكن يتعذر تحقيق ذلك بالضربات الجوية وحدها من دون عملية برية واسعة النطاق، وهو ما ليس في مقدور تركيا حيث لا تملك في ليبيا ما يكفي لشن غارات جوية كثيفة، ولا لعملية عسكرية برية كبيرة.

وتلعب التحذيرات الصارمة القادمة من مصر المجاورة دورا مهما هنا، حيث اعتُبر استيلاء تحالف تركيا مع طرابلس على سرت والجفرة “خطا أحمر”، سوف يدخل الجيش المصري الأراضي الليبية إذا تم تجاوزه، بحسب ما ألمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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