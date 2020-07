دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والقائم بأعمال المبعوث

الأممي لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، في

جنيف، لوقف أي تدخلات سلبية لأطراف دولية في ليبيا ودعم العملية السياسية.

