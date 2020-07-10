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السويحلي: تركيا جاءت لدعم الدولة وليس الإخوان

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، أن سرت والجفرة جزء من المنطقة الغربية، مُعتبرًا تحريرهما أولوية لإنهاء مشروع حفتر، سب وصفه .

السويحلي سرد في تدوينة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً إن “سرت والجفرة جزء من المنطقة الغربية وتحريرهما أولوية لإنهاء حفتر وقواته”.

وزعم أنهم لن يسمحوا بتحقيق مآرب دول العدوان بعد فشلهم في تنفيذها عسكريًا، مُستدركًا “نحن ملتزمون بالدفاع عن حقوق أبطال بركان الغضب وهيكلتهم في مؤسسة الدولة”.

واعتبر السويحلي أيضًا، أن تركيا حليف شرعي جاء لدعم الدولة الليبية، وليس لدعم حزب الإخوان أو استجابة لدعوته، مشددًا أن فرنسا داعم رئيسي للعدوان وتحاول الالتفاف على هزيمتها”.

واختتم “الإمارات تهيمن على قرارات النظام المصري، والمفاوضات المزعومة لاستئناف إنتاج النفط هي مناورة لفرض شروط حفتر، وعلى الرئاسي تحمل مسؤوليته”.

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  • One ugly OLD Turkish DOG/SLAVE
    You=Turkey=Brother/Sister of ShawaTeen= Criminals=Thugs=Savages=The
    ives=Diseased Sherkess
    They should wipe out Misrata’s sherkess dungeon by all means where none are true Libyans

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