حزب العدالة الإرهابي يرحب بتيار أبوسهمين “يا بلادي”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الداعمة للجماعات الإرهابية في ليبيا، تأييده للمبادرة التي أطلقها رئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري أبوسهمين، تحت عنوان “يا بلادي”.

وذكر الحزب في بيان له، أنه يرحب بالإعلان عن تيار سياسي باسم “يا بلادي” كتجمع جديد يشارك في العملية السياسية، مُعتبرًا أن تأسيس الأحزاب السياسية، ممارسة أصيلة ومطلوبة للعمل الديمقراطي والمدني, زاعمًا أن هذا ما نادى به الشعب في أحداث 17 فبراير 2011م.

الحزب دعا ، كل النخب والقوى السياسية والمدنية إلى الانخراط في التجمعات والأحزاب، والمشاركة من خلالها في الحياة السياسية, وتقديم مشاريعها والتعاون على حل الأزمات والمشاكل المختلفة التي تمر بها البلاد، بعيدًا عن التشتت والنعرات القبلية والجهوية، حسب البيان .

وفي ختام بيانه، شدد حزب “العدالة والبناء”، على أهمية عدم الرضوخ للحملات الإعلامية التي تستهدف تشويه العمل الحزبي باللجوء إلى مسميات أخرى مثل “تكتل” و”تجمع” و”تيار”.

ودعا رئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري أبوسهمين، ما وصفهم بالشخصيات الوطنية ممن تؤمن بهذا البلد، وبشعبه وهويته ودينه وأعرافه وتركيبته الاجتماعية، وبحقه في أن يعيش عيشة كريمة، ينعم فيها بالسلام الدائم، والتنمية العادلة للجميع، والرخاء الاقتصادي والحرية والكرامة، وأن ينال ثمرة كفاحه ونضاله، بأن يضعوا أيديهم مع بعض لإطلاق تيار سياسي جديد كليًا.

وقال في كلمة مرئية له، موجهة للشعب الليبي، “تيار يجمع ولا يفرق، تيار يبني ولا يهدم، تيار يوحد ولا يقسم، تيار اخترت له اسم تيار يا بلادي، يؤمن بأن المخرج الوحيد من هذا النفق المظلم هو في التقاء النخبة الوطنية المختلفة المتنوعة على مشروع وطني، يحقق الدولة المدنية المبنية على روح المواطنة المتساوية عبر مرحلة من تحقيق المصالحة الوطنية التي تحقق العدل بين الناس، وتحقق القسط للمتضررين”.

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