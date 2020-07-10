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حزب العدالة الإرهابي يرحب بتيار أبوسهمين “يا بلادي”

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الداعمة للجماعات الإرهابية في ليبيا، تأييده للمبادرة التي أطلقها رئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري أبوسهمين، تحت عنوان “يا بلادي”.

وذكر الحزب في بيان له، أنه يرحب بالإعلان عن تيار سياسي باسم “يا بلادي” كتجمع جديد يشارك في العملية السياسية، مُعتبرًا أن تأسيس الأحزاب السياسية، ممارسة أصيلة ومطلوبة للعمل الديمقراطي والمدني, زاعمًا أن هذا ما نادى به الشعب في أحداث 17 فبراير 2011م.

الحزب دعا ، كل النخب والقوى السياسية والمدنية إلى الانخراط في التجمعات والأحزاب، والمشاركة من خلالها في الحياة السياسية, وتقديم مشاريعها والتعاون على حل الأزمات والمشاكل المختلفة التي تمر بها البلاد، بعيدًا عن التشتت والنعرات القبلية والجهوية، حسب البيان . 

وفي ختام بيانه، شدد حزب “العدالة والبناء”، على أهمية عدم الرضوخ للحملات الإعلامية التي تستهدف تشويه العمل الحزبي باللجوء إلى مسميات أخرى مثل “تكتل” و”تجمع” و”تيار”.

ودعا رئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري أبوسهمين، ما وصفهم بالشخصيات الوطنية ممن تؤمن بهذا البلد، وبشعبه وهويته ودينه وأعرافه وتركيبته الاجتماعية، وبحقه في أن يعيش عيشة كريمة، ينعم فيها بالسلام الدائم، والتنمية العادلة للجميع، والرخاء الاقتصادي والحرية والكرامة، وأن ينال ثمرة كفاحه ونضاله، بأن يضعوا أيديهم مع بعض لإطلاق تيار سياسي جديد كليًا.

وقال في كلمة مرئية له، موجهة للشعب الليبي، “تيار يجمع ولا يفرق، تيار يبني ولا يهدم، تيار يوحد ولا يقسم، تيار اخترت له اسم تيار يا بلادي، يؤمن بأن المخرج الوحيد من هذا النفق المظلم هو في التقاء النخبة الوطنية المختلفة المتنوعة على مشروع وطني، يحقق الدولة المدنية المبنية على روح المواطنة المتساوية عبر مرحلة من تحقيق المصالحة الوطنية التي تحقق العدل بين الناس، وتحقق القسط للمتضررين”.

 

 

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  • حزب العمالة الارهابى ابوسيفين وتيار بلاوى مرفوض شعبيا واسلاميا فلا يوجد شئ اسمه احزاب اسلامية فى مجتمع اسلامى فهى مثل المياه المجففة شئ مناقض لبعضه فالاسلام بنص القرآن دينا قيما لا ينقسم الى احزاب لمخالفة ذلك لقوله تعالى :-
    إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (159)
    وقوله تعالى :-
    وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32)
    فالاصل فى المجتمع الاسلامى التمسك بالثوابت الاسلامية من صدق وامانة وحب الخير والعفو والرحمة والتسامح وهى صفات غير موجودة بالمرة فى الاخوان فهم يتنفسون الكذب ولاعهد لهم ولامان وفجار فى الخصومة مفسدون فى الارض يسفكون الدماء لذلك فهم اخوان الشياطين

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  • من يضع القرآن الكريم بين سيفين ليوهم الناس بان الاسلام انتشر بالسيف على عكس الحقيقة فالاسلام انتشر برحمته وقيمه السامية وافضل ان يوضع القرآن بين غصنى زيتون وان تكتب تحته وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فالقتال فى السلام هو دفاع عن حرية العقيدة لمن يريد ان يدخل الاسلام برغبته وهذا متاح الان فى الغرب من اراد الاسلام لا احد يمنعه اصلا اما الاعتداء على الاخرين المخالفين فى العقيدة فهو جريمة تخالف قيم الاسلام والله لايحب المعتدين

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  • حزب حنين الديسكساوي توه معقوله علي قد مابخينا من دوا برغوت قاعد حي انت امكرش امكرش ارتخي ي امشقف ارتخي انسوك الجماعه بري دس روحك ف باكو اوقيد خير من يشفطوك راهو اني قلتلك راهو ابيلحسوك، خود دواء ديدان عالج روحك السياسه دوده ردبالك منها

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