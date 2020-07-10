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معيتيق: حان الوقت ان تقف أصوات البنادق.. و وحدة ليبيا لا يمكن ضمانها الا بمصالحة يشارك فيها الجميع

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رحب عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق برفع مؤسسة النفط بطرابلس لحالة القوة القاهرة عن صادرات النفط ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة سيكون لها مساهمة كبيرة لتوحيد المؤسسات المالية والاقتصادية وانهاء الانقسام والدفع بتحسين الخدمات وتعزيز الشفافية المالية وتوزيع للعوائد النفطية بما يضمن العدالة في التنمية.

معيتيق أضاف في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” ان وحدة ليبيا لا يمكن ضمانها الا بمصالحة يشارك فيها الجميع لبناء شراكة وطنية اساسها وحدة الوطن والاخلاص والصدق، مبيناً بأن الشعب الليبي عانى عبر سنوات الانقسام والحروب الذي كانت نتائجها تردي في الخدمات وتأكل للدخل السنوي وتوقف التنمية.

وقال :” لقد حان الوقت ان تقف اصوات البنادق ونبدأ العمل لأجل مواطن يستحق العيش الكريم، ونتقدم بالشكر للإخوة في الوطن الغيورين بمختلف ربوع ليبيا ولكل الدول الصديقة التي ساهمت في تمكين المؤسسة الوطنية للنفط لعودة التصدير وعلي راسها بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا والولايات المتحدة الامريكية وباقي الاطراف الإقليمية”.

وأعرب معيتيق في ختام تدوينته عن تطلعه لاستمرار التعاون والدعم حتى تتغلب المؤسسة على المشاكل الفنية والعودة لمستويات الانتاج السابقة بما يحقق الانتعاش الاقتصادي للبلاد.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • فات الميعاد فات واردوغان احمق اردوغان طمعان فى ثروة ليبيا ولن يخرج منها الا فى توابيت ولهذا نجد هلاك الجيش التركى قريبا حيث سيفتح المسلمون اسطنبول دون قتال ويقتسموا غنائمها كيف وين الجيش التركى وقتها واقتسام المسلمون الغنائم فى اسطنبول دليل على انها ارض كفر وضلال اخر الزمان ولا يمكن ان تكون ارض خلافة ومن يقول غير ذلك لايصدق حديثى رسول الله فى صحيح مسلم

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