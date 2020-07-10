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المدني: لا تجعلوا مشاغل الحياة تنسيكم الرجال الأبطال ونقل غرفة بركان الغضب إلى مصراتة ” مهم جدًا “

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عبد المالك المدني، الناطق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى “عملية بركان الغضب”، لا تجعلوا مشاغل الحياة تنسيكم الرجال الأبطال الصامدين في التبّات بمحاور غرب مدينة سرت.

وأضاف المدني فى منشور له على صفحته بالفيس بوك، نحن لم نرى اهتمام يُليق بتضحياتهم التي نخجل جميعاً أمامها ، ومع هذا متواجدين في التبّات رغم إهمالهم المستفز والغريب، فلهذا يجب من الجميع ان يقف صفاً واحداً كما حدث في معركة طرابلس ، لنتمكن بإذن الله من تحرير مدينتي سرت و الجفرة..

وزعم أن خطوة نقل غرفة عمليات بركان الغضب إلى مدينة مصراتة أمر مهم جداً لقيادة المعركة بشكل جيد ، فهذه معركة كل الليبيين ، وبركان الغضب ستستمر حتى تحرير كل المدن التي أحتلتها مليشيات ومرتزقة المتمرد حفتر، على حد تعبيره، متابعا، يا أهلنا لا تنسوا جيشكم البطل من دعواتكم الطيبة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • فخار. يكسر. بعضه. انتم. تنحرق. ونفتكوا. من. شكلم. جبتونا. الخراب. للبلاد. والعباد. واللي. يموت. كلب. وراح. ََََََََََََََََََََََََََََََََ..ماحسسني.تقاتلوا.في.الصهاينة.هههه

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