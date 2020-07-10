نائب السراج: سنبدأ العمل من أجل حياة كريمة للمواطن في ليبيا

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، الجمعة، إن “الوقت قد حان لتقف أصوات البنادق ونبدأ العمل لأجل مواطن يستحق العيش الكريم”.

وأعرب أحمد معيتيق في تدوينة على “فيسبوك” رصدتها “الساعة 24″، عن ترحيبه برفع المؤسسة الوطنية للنفط للقوة القاهرة عن صادرات النفط، مضيفا أن ذلك سيكون له مساهمة كبيرة لتوحيد المؤسسات المالية والاقتصادية.

وتابع قائلا إن ذلك من شأنه إنهاء الانقسام والدفع بتحسين الخدمات وتعزيز الشفافية المالية وتوزيع للعوائد النفطية بما يضمن العدالة في التنمية.

وأكد أن وحدة ليبيا لا يمكن ضمانها إلا بمصالحة يشارك فيها الجميع لنبني شراكة وطنية أساسها وحدة الوطن والإخلاص والصدق، مشيرا إلى أن الشعب الليبي عانى عبر سنوات الانقسام والحروب التي كانت نتائجها تردٍ في الخدمات وتآكل للدخل السنوي وتوقف التنمية.

واختتم تدوينته قائلا إنه يتقدم بالشكر للأخوة الغيورين بمختلف ربوع ليبيا، ولكل الدول الصديقة التي ساهمت في تمكين المؤسسة الوطنية للنفط لعودة التصدير وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والولايات المتحدة وباقي الأطراف الإقليمية.

وأفاد بأن حكومة “الوفاق” تتطلع لاستمرار التعاون والدعم حتى تتغلب المؤسسة على المشاكل الفنية والعودة لمستويات الإنتاج السابقة بما يحقق الانتعاش الاقتصادي للبلاد.

جدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس برئاسة مصطفى صنع الله أعلنت الجمعة، عن رفع “القوة القاهرة” عن كل صادرات النفط من ليبيا، وأن الناقلة “كريتي باستيون” ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.