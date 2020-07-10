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نائب السراج: سنبدأ العمل من أجل حياة كريمة للمواطن في ليبيا

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، الجمعة، إن “الوقت قد حان لتقف أصوات البنادق ونبدأ العمل لأجل مواطن يستحق العيش الكريم”.

وأعرب أحمد معيتيق في تدوينة على “فيسبوك” رصدتها “الساعة 24″، عن ترحيبه برفع المؤسسة الوطنية للنفط للقوة القاهرة عن صادرات النفط، مضيفا أن ذلك سيكون له مساهمة كبيرة لتوحيد المؤسسات المالية والاقتصادية.

وتابع قائلا إن ذلك من شأنه إنهاء الانقسام والدفع بتحسين الخدمات وتعزيز الشفافية المالية وتوزيع للعوائد النفطية بما يضمن العدالة في التنمية.

وأكد أن وحدة ليبيا لا يمكن ضمانها إلا بمصالحة يشارك فيها الجميع لنبني شراكة وطنية أساسها وحدة الوطن والإخلاص والصدق، مشيرا إلى أن الشعب الليبي عانى عبر سنوات الانقسام والحروب التي كانت نتائجها تردٍ في الخدمات وتآكل للدخل السنوي وتوقف التنمية.

واختتم تدوينته قائلا إنه يتقدم بالشكر للأخوة الغيورين بمختلف ربوع ليبيا، ولكل الدول الصديقة التي ساهمت في تمكين المؤسسة الوطنية للنفط لعودة التصدير وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والولايات المتحدة وباقي الأطراف الإقليمية.

وأفاد بأن حكومة “الوفاق” تتطلع لاستمرار التعاون والدعم حتى تتغلب المؤسسة على المشاكل الفنية والعودة لمستويات الإنتاج السابقة بما يحقق الانتعاش الاقتصادي للبلاد.

جدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس برئاسة مصطفى صنع الله أعلنت الجمعة، عن رفع “القوة القاهرة” عن كل صادرات النفط من ليبيا، وأن الناقلة “كريتي باستيون” ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.

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أحمد معيتيق السراج النفط الوفاق ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • لقد فات الاوان لهذا الكلام يا خونة وبعد 9 سنوات من الاجرام والارهاب يا همج يا مجرمين لا شرعية لكم ارحلوا يا خونة

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  • معتيق يتحدث وكأنه يقوم بحمله إنتخابيه يسوق فيها نفسه ونسي أو تناسي أنه
    معتيق فشل في الفوز بمنصب رئيس حكومه أيام المؤتمر الوطني لأنه بإختصار غير مؤهل ولايصلح للسياسه فرجع بعدها بقوه المليشيات المصراتيه.
    معتيق سواق الوطاطنا عليه قضايا فساد وإختلاس المال العام من أيام عهد معمر والسيد المستشار الأسود الذي أستقال من المجلس الرئاسي علي درايه بالقضيه. يعني أنت متهم بسرقه المال العام.
    كل هذه السنوات وأنتم مغتصبون السلطه ولم تنالوا ثقه البرلمان ولا الشعب وعثتوا في الوطن الفساد والخراب وجاي الأن تتحدث عن العداله وخدمه المواطن. هذا الحديث وبالذات الأن يوحي بأنكم علي درايه أن أيامكم أصبحت معدوده و أن الغزو التركي طلع فشك والقردأوغان أكل خازوق والعالم العربي وأوروبا واقفين في وجهه ولايمكن أن يسمحوا له بالأستقرار في ليبيا. وإذا أنسحب الأتراك مهزومين فهذا يعني أنكم أنتهيتوا سياسيا ولن تستطعيوا العيش بين الليبين لأنكم بإختصار خونه بعتوا الوطن للمستعمر التركي.

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