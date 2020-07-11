مليشيا الردع تعتقل المتطرف “ابو قصى” وأنصار الغرياني يضغطون للإفراج عنه

قالت مصادر لـ”الساعة24″، إن مليشيا الردع، اعتقلت المتطرف زياد رافع ساسى المكنى بـ”أبو قصى”، في7 يوليو 2020 ، إلا أن غضب واحتقان في أواسط متطرفي مجالس الشوري ومقربي ومناصري المفتى المعزول” ‏الصادق الغرياني ” لاعتقاله وطالبوا المليشيا بإخلاء سبيله.

وأضافت المصادر، زياد رافع ساسي الشهير بابو قصى، من مواليد 20 اغسطس 1970 ومتزوج ، وهو من سكان مدينة درنه ومقيم في طرابلس منذ العام 2012 وتحديدا من سكان وسعايه ابديري ، كما أن ذوي مقيمين في طرابلس منذ العام 1967 .

وتابعت المصادر، شارك المتطرف في أحداث فبراير 2011 ومقرب من قيادات الجماعة الليبية المقاتله سابقا بحكم حامل فكر جهادي متطرف ، ومناصرا لمتطرفي مجلس شوري مجاهدي درنه و بنغازي و اجدابيا ،ولا يتبع تنظيم الدوله .