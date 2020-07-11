ليبيا الان

مليشيا الردع تعتقل المتطرف “ابو قصى” وأنصار الغرياني يضغطون للإفراج عنه

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت مصادر لـ”الساعة24″، إن مليشيا  الردع، اعتقلت المتطرف زياد رافع ساسى المكنى بـ”أبو قصى”، في7 يوليو 2020 ، إلا أن غضب واحتقان في أواسط متطرفي مجالس الشوري ومقربي ومناصري المفتى المعزول” ‏الصادق الغرياني ” لاعتقاله وطالبوا المليشيا بإخلاء سبيله.

وأضافت المصادر، زياد رافع ساسي  الشهير بابو قصى، من مواليد 20 اغسطس 1970 ومتزوج ، وهو من سكان مدينة درنه ومقيم في طرابلس منذ العام 2012 وتحديدا من سكان وسعايه ابديري ، كما أن ذوي مقيمين في طرابلس منذ العام 1967 .

وتابعت المصادر،  شارك المتطرف  في أحداث فبراير 2011 ومقرب من قيادات الجماعة الليبية المقاتله سابقا بحكم حامل فكر جهادي متطرف ، ومناصرا لمتطرفي مجلس شوري مجاهدي درنه و بنغازي و اجدابيا ،ولا يتبع تنظيم الدوله .

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • أعوذ بالله من غضب الله….شكله مثل الشيطان..و سحنة المغضوب عليهم على ظاهرة على وجهه….
    قبح الله هذه الوجوه الخائنة لله و الرسول و الأوطان….

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