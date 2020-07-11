تشكيل “ثوار طرابلس” يستعرض قواته داخل العاصمة-((صور))

نشرت “كتيبة ثوار طرابلس ” على صفحتها الرسمية، صوراً لاستعراض أفراد وآليات للكتيبة قالت إنه يُمثل جزءاً من (تخريج دفعة جديدة لخدمة الوطن والمواطن)- حسب وصف المنشور، فيما رآه مراقبون لوضع التشكيلات الأمنية الموازية في العاصمة بأنه رسائل واضحة من آمر التشكيل “أيوب أبوراس” موجهة لوزير داخلية الوفاق “فتحي باشاغا” ولــ هيثم التاجوري “القيادي السابق” للتشكيل ، الذي تداولت الأخبار عن عزمه الرجوع للبلاد، بعد مغادرتها بعد نشوب حرب العاصمة.

وقال “أبوراس” في تدوينة له على حسابه الخاص بالفيس بوك إن “استعراض اليوم كان عبارة عن اخراج جزء من سرايا الذين تخرجوا اليوم للمجاهرة بالقوة التي بحوزة كتيبة ثوار طرابلس” مضيفاً بأنها “كتيبة بعتاد وخبرة عسكرية جبّارة” لافتاً إلى أن الكتيبة قوامها نسيج اجتماعي لا يمثله فرد أو فئة معينة، وأن الكتيبة “تأسست على قضية وطن وعزة وشرف وليس على أفراد او مسميات”-حسب وصفه.

وتأتي هذه التحركات بعد جدل واسع حول إعادة دمج التشكيلات القتالية الموازية وغيرها في الحرس الوطني الذي يعتزم معسكر الوفاق انشاؤه وما أثير حول قبول كتائب بعينها واستبعاد وتفكيك أخرى، فيما تتخوف أوساط ليبية من عودة الاشتباكات والصراعات المسلحة بين المجموعات خاصةً التي شاركت في الحرب الأخيرة التي استمرت لمدة سنة في الأطراف الجنوبية من العاصمة وضواحيها ومناطق أخرى، بالتزامن مع الضغوطات الدولية ولاسيما الأميركية على حكومة الوفاق بتفكيك هذه التشكيلات التي وصفتها الإدارة الأميركية بالمليشيات وأقر بذلك وزير داخلية الوفاق.

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