ليبيا الان

الشاطر: إعادة ضخ النفط قنبلة ستنفجر ونعود للقفل

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عبدالرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري، أن إعادة ضخ النفط ورفع القوة القاهرة، قد تكون هدنة مالية عوضا عن العسكرية إلى حين الوصول لتفاهم حول توزيع تلك الثورة.

وواصل “الشاطر” زعمه في تغريدة له عبر تويتر، أن إعادة ضخ النفط ربما تكون صفقة وورقة ضغط على الحكومة الشرعية لتحقيق ما فشل العمل العسكري في تحقيقه، مشيرا إلى أنها قنبلة ستنفجر في نهاية المدة لنعود للقفل.

وتساءل: “‏من رسم وخطط لإعادة ضخ النفط و رفع القوة القاهرة؟”، ثم تابع: “‏الدول التي تدس أنفها في الشأن الداخلي الليبي وتنادي بالتوزيع العادل للثروة في ‎ليبيا هل تتكرم وتعطينا تجربتها في توزيع الثروة في بلادهم؟”.

واختتم بقوله: “إن هذه الدول يرددون قولة حق يراد بها باطل بنا، نريد أن نستفيد من تجاربهم الحضارية و ليس العودة بنا إلى عصور الغنائم”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ولماذا. انت. حزين. لأنه. وبصراحة. راحت. عليكم. والفلوس. بح. ههههه. وادفع. للتركي. اللي. تزبكت. فيه. من. جيبك. انا. وأمثال. ياتافه

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  • وأنتم جماعة الإخوان بظعة مئاة مستورد على ظهر فرقاطة إيطالية مستعمرة إستوليتوا على الشعب الليبي وعلى مقدرات الليبيين غنيمة منذ تنصيبكم على السلطة بقوة الفرقاطة الإستعمارية غصبا قهرا على الليبين، 4 سنوات الشعب الليبي يعاني الفقر والبؤس في طوابير الذل والمهانة وأنتم تكذبوا وتراوغوا أين أنتم من حق الليبيين في انتخاب واختيار من يمثلهم ويحكمهم، اليس فرض سلطتكم على الليبيين من الخارج تعدى عصور الغنائم أم أنه من تجارب الإخوان الحضارية حسب قولك.

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