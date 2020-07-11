الشاطر: إعادة ضخ النفط قنبلة ستنفجر ونعود للقفل

زعم عبدالرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري، أن إعادة ضخ النفط ورفع القوة القاهرة، قد تكون هدنة مالية عوضا عن العسكرية إلى حين الوصول لتفاهم حول توزيع تلك الثورة.

وواصل “الشاطر” زعمه في تغريدة له عبر تويتر، أن إعادة ضخ النفط ربما تكون صفقة وورقة ضغط على الحكومة الشرعية لتحقيق ما فشل العمل العسكري في تحقيقه، مشيرا إلى أنها قنبلة ستنفجر في نهاية المدة لنعود للقفل.

وتساءل: “‏من رسم وخطط لإعادة ضخ النفط و رفع القوة القاهرة؟”، ثم تابع: “‏الدول التي تدس أنفها في الشأن الداخلي الليبي وتنادي بالتوزيع العادل للثروة في ‎ليبيا هل تتكرم وتعطينا تجربتها في توزيع الثروة في بلادهم؟”.

واختتم بقوله: “إن هذه الدول يرددون قولة حق يراد بها باطل بنا، نريد أن نستفيد من تجاربهم الحضارية و ليس العودة بنا إلى عصور الغنائم”.