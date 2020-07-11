هذا ما قالته سفارة فرنسا بشأن الإدارة الدولية لإيرادات النفط الليبي

رحبت سفارة فرنسا في ليبيا بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع القوة القاهرة واستئناف عملها”.

وأكدت السفارة الفرنسية في بيان لها أنها تنضمّ “إلى جميع شركائها الليبيين والدوليين وترحب بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع القوة القاهرة واستئناف عملها …مع ضمان التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إدارة إيرادات النفط بشفافية وعدم اختلاسها”.

وهنأت سفارة فرنسا في ليبيا جميع الأطراف الليبية التي سهلت هذا التقدم” مؤكدة رفضها عسكرة المنشآت النفطية مشددة على أهمية الحفاظ على حياد المؤسسة واحتكارها وسلامة جميع أفرادها”.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت الجمعة، رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، لافتة إلى أن الناقلة “كريتي باستيون” ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.

وقالت المؤسسة، في بيان أصدرته، إن زيادة الإنتاج التدريجية ستستغرق وقتا طويلا نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير 2020.