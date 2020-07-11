صحيفة تركية: أنقرة تستعد لنشر الدفاع الروسية “إس 400” في ليبيا

توقعت صحيفة تركية أن يقوم الجيش التركي بنشر منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس 400” التي حصلت عليها أنقرة في يوليو 2019م، داخل ليبيا.

وأشارت صحيفة “صباح” المقربة من الحكومة التركية، إلى أن أنقرة تريد الحفاظ على التوازن بين موسكو وواشنطن، وتفضل عدم المخاطرة بعلاقاتها مع جانب على حساب الجانب الآخر.

وقالت إن أحد أكثر السيناريوهات ملاءمة، والذي يمكن أن يتفق عليه الأطراف الثلاثة، هو نشر منظومة “إس 400” في ليبيا، بموجب مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني، الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق غير الشرعية في نوفمبر 2019م، وذلك بعد التشاور مع موسكو وواشنطن.