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صحيفة تركية: أنقرة تستعد لنشر الدفاع الروسية “إس 400” في ليبيا

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

توقعت صحيفة تركية أن يقوم الجيش التركي بنشر منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس 400” التي حصلت عليها أنقرة في يوليو 2019م، داخل ليبيا.

وأشارت صحيفة “صباح” المقربة من الحكومة التركية، إلى أن أنقرة تريد الحفاظ على التوازن بين موسكو وواشنطن، وتفضل عدم المخاطرة بعلاقاتها مع جانب على حساب الجانب الآخر.

وقالت إن أحد أكثر السيناريوهات ملاءمة، والذي يمكن أن يتفق عليه الأطراف الثلاثة، هو نشر منظومة “إس 400” في ليبيا، بموجب مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني، الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق غير الشرعية في  نوفمبر 2019م، وذلك بعد التشاور مع موسكو وواشنطن.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • كلام فارغ فمن يشغل هذه المنظومة ويركبها الروس فكيف يسمح الروس بنشرها فى ليبيا وهم داعمون للجيش الوطنى كلام خرفان مثير للسخرية فاذا كانت روسيا ترفض اصلا حكومة الوفاق الارهابية كما قال معتيق !!!

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