أعلن الجيش المصري، السبت، عن تنفيذ القوات البحرية والجوية والخاصة تدريبا على الحدود الغربية مع ليبيا.

