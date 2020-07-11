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بوقادوم: الجزائر لم تشكك في شرعية حكومة الوفاق الليبية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

أكد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، أن الرئيس عبد المجيد تبون، لم يشكك أبدًا في شرعية حكومة الوفاق الليبية.

الجزائر – سبوتنيك. وقال بوقادوم، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت “الرئيس عبد المجيد تبون لم يقل أبدا إن حكومة الوفاق تجاوزتها الأمور، ولم يشكك في شرعية حكومة السراج”.

وأضاف “الاتصالات مع السراج متواصلة وأن صحافة بعض الدول هي من حرفت تصريحات تبون”.

وكان بوقادوم قد صرح بأنه لا توجد نية سياسية “لإصلاح جامعة الدول العربية”، لافتًا إلى أنها “زكت الحرب في ليبيا”، وطردت عضوًا من صفوفها.

من ناحية ثانية، قال وزير الخارجية الجزائري، إن العالم يشهد حاليا حربا بالوكالة في ليبيا، محذرا من تكرار السيناريو السوري في البلد الواقع في شمال أفريقيا.

وأضاف بوقادم في المؤتمرالصحفي اليوم، أن “الجزائر تؤكد على احترام حسن الجوار وحل النزاعات سلميا، مشيرا إلى أن بلاده تريد جمع الفرقاء الليبيين إلى طاولة الحوار”.

وأضاف “نحن نعيش حربا بالوكالة في ليبيا، ولم نعد نشاهد ليبيين كثر في المعارك”، محذرا من أن “التدخلات الأجنبية ستحول ليبيا ليس فقط إلى سوريا جديدة ولكن صومال أيضا”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • يابوقادوم كفاية نفاق وشهادة زور اتق الله
    ..{مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [هود: 15، 16]
    اما نحن فلسنا مثلهم طلاب دنيا نحن ابتلانا الله بالجوع والفقر ونقول انا لله وانا اليه راجعون
    وقد يتصور الكثيرون انها تقال لاهل الميت فقط مع انها تقال ايضا عند الفقر بالنقص فى الاموال والانفس والثمار والخوف قولنا لهذه الجمله نتائج عظيمة جدا صلوات من الله ورحمة .اى شئ اعظم من هذا ليشبع الخوان من نعيم الدنيا الفانية قال تعالى :-
    .وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾
    الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾
    أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

    قولى معى انا لله وانا اليه راجعون .

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  • اشبع بالارهابيين على حدود بلدك يا بوقادوم……
    افتكر العشرية السوداء بالجزائر و ما حل بها بسبب هؤلاء إلارهابيون الاخوان…..

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