بوقادوم: الجزائر لم تشكك في شرعية حكومة الوفاق الليبية

أكد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، أن الرئيس عبد المجيد تبون، لم يشكك أبدًا في شرعية حكومة الوفاق الليبية.

الجزائر – سبوتنيك. وقال بوقادوم، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت “الرئيس عبد المجيد تبون لم يقل أبدا إن حكومة الوفاق تجاوزتها الأمور، ولم يشكك في شرعية حكومة السراج”.

وأضاف “الاتصالات مع السراج متواصلة وأن صحافة بعض الدول هي من حرفت تصريحات تبون”.

وكان بوقادوم قد صرح بأنه لا توجد نية سياسية “لإصلاح جامعة الدول العربية”، لافتًا إلى أنها “زكت الحرب في ليبيا”، وطردت عضوًا من صفوفها.

من ناحية ثانية، قال وزير الخارجية الجزائري، إن العالم يشهد حاليا حربا بالوكالة في ليبيا، محذرا من تكرار السيناريو السوري في البلد الواقع في شمال أفريقيا.

وأضاف بوقادم في المؤتمرالصحفي اليوم، أن “الجزائر تؤكد على احترام حسن الجوار وحل النزاعات سلميا، مشيرا إلى أن بلاده تريد جمع الفرقاء الليبيين إلى طاولة الحوار”.

وأضاف “نحن نعيش حربا بالوكالة في ليبيا، ولم نعد نشاهد ليبيين كثر في المعارك”، محذرا من أن “التدخلات الأجنبية ستحول ليبيا ليس فقط إلى سوريا جديدة ولكن صومال أيضا”.