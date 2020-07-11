العثور على جثة المليشياوي «عبدالغني العويب».. ومصادر: قتل في اشتباكات بين المليشيات 

عثر أهالي مدينة صبراتة على جثة المليشياوي «عبدالغني العويب» الملقب بـ«عبدو» على أحد شواطئ المدينة دون تحديد أي أسباب.

وأشارت مصادر إلى أن المليشياوي «عبدالغني العويب» الملقب بـ«عبدو» قتل في مشاجرة وقعت على أحد شواطئ صبراتة مع عناصر من المليشيات الأخرى.

والمليشياوي «عبدالغني العويب» الملقب بـ«عبدو» مواليد فبراير 1989 ومن سكان مدينة صبراتة، وكان سجينا في سجن المباحث الجنائية الغربية في قضايا جنائية.

وتمكن «عبدو» من الخروج من السجن بعد سيطرة عناصر مليشيات على مدينة صرمان ومنها اقتحام سجن المباحث الغربية وإخراج المساجين في 13 أبريل 2020.

والخميس الماضي شهدت منطقة جنزور مواجهات بين مليشيات فتحي باشاغا المسماة بوزارة الداخلية بوقت مبكر من الصباح قبل أن تتحول إلى اشتباك بعد الظهر في منطقة الجعافرة بعد قيام مسلحين تابعين لكتيبة ”الأمن المركزي – أبوسليم” التابعة لداخلية الوفاق بقتل شقيق آمر كتيبة فرسان جنزور ويدعى حامد أبوجعفر الملقب بـ”الكبش”، ويتولى إمرة كتيبة فرسان جنزور “محمود أبو جعفر الملقب بـ”الشيبة” وهو ومن سكان منطقة الجعافرة الواقعة في نطاق نفس البلدية، وقد قتل شقيقه ”الكبش” على يد محمد فكار الملقب بـ”الكيكي” وهو تابع لكتيبة ”غنيوة”، ولفكار شقيقان قُتلا في حرب طرابلس العام الماضي.

ويقطن ”الكيكي” المفترض بأنه الجاني على ”الكبش” في منطقة أولاد حمد الواقعة بمنطقة جنزور، وعلى فور رد شقيق المجني عليه آمر الكتيبة بقتل ”الكيكي” وشقيقه محمود وعدد آخر من العناصر عددهم قرابة 10، ونكّلوا بجثثهم وسط المنطقة، كما شهدت المنطقة أيضًا بعد قتل ”الكيكي” وشقيقه انتقامًا بحرق عدد من البيوت ثأرًا من عائلة فكّار والمتعاونين منهم مع ”كتيبة غنيوة” في ذات المنطقة.