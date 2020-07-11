ليبيا تحتل مركزا متقدما في مؤشر الجريمة

احتلت الدولة الليبية المركز 19، في مؤشر الجريمة حيث حصلت على 62.27 درجة بتقييم مرتفع، وفي مؤشر الأمان حصلت على 37.73 درجة، وذلك وفق قاعدة البيانات العالمية numbeo ومقرها في صربيا، التي أعلنت أحدث تصنيف لها للدول الأكثر والأقل أمانًا في العالم من حيث الجريمة.

مؤشر انتشار الجريمة وقياس درجة الأمان يهدف إلى تقييم المستوى العام للجريمة في 133 دولة حول العالم، أما مستوى الأمان فيسير عكس مؤشر الجريمة تعاقباً؛ فكلما ارتفعت الدرجة دل ذلك على ارتفاع مستوى الأمان والسلامة.

وتُعتبر مستويات الجريمة منخفضة جدًا إذا كانت أقل من 20، أما ما بين 20 إلى 40 فهي منخفضة، وما بين 40 إلى 60 فهي معتدلة، في حين تعتبر مرتفعة إذا كانت بين 60 و80، وإذا كانت أعلى من 80 فهي مرتفعة للغاية، ويعتمد مؤشر الجريمة على معايير عديدة؛ مثل جرائم القتل والسرقة والسطو والاغتصاب.

وتصدرت فنزويلا في قارة أمريكا الجنوبية التصنيف، إذ اعتبرها التصنيف أنها الدولة الأقل أمانًا في العالم من حيث الجريمة وحصلت على 84.36 درجة في مؤشر الجريمة، و15.64 في مؤشر الأمان.

أما ليبيا فقد حلت في المركز 19، ففي مؤشر الجريمة حصلت على 62.27 درجة بتقييم مرتفع، وفي مؤشر الأمان حصلت على 37.73 درجة.

وتصدرت قطر التصنيف في مؤشر الأمان حيث حصلت على 88.10، أما مؤشر الجريمة فكانت الأخيرة في التصنيف وحصلت على 11.90 درجة بتقييم منخفض جدًا.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث عالميًا والثاني عربيًا في مؤشر الأمان، وعُمان في المركز الخامس عالميًا والثالث عربيًا.

وجاءت السعودية خلفهم واحتلت المركز 21 عالميًا، ثم البحرين 22 عالميًا، الكويت 41، الأردن 57، تونس 61، لبنان 66، فلسطين 71، مصر 80، العراق 85، المغرب 89، وليبيا في المركز 115 وسوريا في المركز 124 عالميًا.