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صفعة لـ”صنع الله” وداعميه.. الجيش يضع شروط الشعب الليبي لإعادة تصدير النفط

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري استمرار إغلاق النفط إلى حين تحقيق مطالب الشعب الليبي.

وقال المسماري في بيان له اليوم السبت إن القيادة العامة للقوات المسلحة ملتزمة بتفويض القبائل الليبية من أجل التفاوض مع المجتمع الدولي بشأن استئناف إنتاج النفط.

وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة العربية الليبية إلى أن القيادة العامة استجابت لمطالب المجتمع الدولي وسمحت بتحميل ناقلة نفط واحدة من المخزون النفطي.

وأوضح المسماري أن القبائل اشترطت فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لكل الشعب الليبي بضمانات دولية، مع مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي فى طرابلس لمعرفة أين وكيف أنفقت عائدات النفط خلال السنوات الماضية ومحاسبة من تسبب فى إهدارها فى غير محلها.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعلنت رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، موضحة أن الناقلة “كريتي باستيون” ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.

وأوضحت المؤسسة الوطنية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أمس الجمعة، أن زيادة الإنتاج التدريجية ستستغرق وقتا طويلا نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكان والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير 2020.

الوسوم

أحمد المسماري استئناف النفط الجيش الليبي القيادة العامة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • القوى يفرض شروطه فالجيش الوطنى يسيطر على على برقة وفزان وتعيشان فى امان مع الهلال النفطى وسرت الجنوب الغربى لاقليم طرابلس بس بينما شمال غرب ليبيا تحت سيطرة مليشيات متناحرة ستفنى بعضها مع احتلال بغيض سيرحل فى توابيت

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