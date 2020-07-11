صبراتة | قتال على إيرادات عشش شاطئية يودي بحياة أحد معاوني ” العمو “

ليبيا – لقي أحد معاونين المهرب المطلوب محليًا والمعاقب دوليًا أحمد الدباشي الملقب بـ ” العمو ” مصرعه اليوم السبت في مدينة صبراتة خلال إشتباك داخلي بسبب خلاف مالي .

وكشفت مصادر أمنية محلية من المدينة لـ المرصد بأن القتيل هو عبدالغني العويب المنحدر من مدينة صبراتة وهو أحد معاوني ” العمو ” المقربين جدًا منه وكان يقاتل معه في جنوب طرابلس ضمن مجموعات الزاوية التي كانوا لاجئين بها منذ 2017 وقد لقي حتفه بالرصاص على الملأ في أحد مصائف المدينة .

وذكرت المصادر التي فضلت عدم إعلان هويتها لأسباب أمنية أن العويب وهو قيادي في كتيبة ” شهداء صبراتة ” بقيادة العمو قد لقي مصرعه برصاص مجموعة منافسة من خارج المدينة وعلى يد شخص يدعى عبدالله ويلقب بـ ” الهمبورغا ” .

صور | العمُّو يحتفي بسيطرته وشبكته مجددًا على #صبراتة. #ليبيا #المرصد https://t.co/2Mx5TbkUAh — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 17, 2020

وقد تبادل الطرفان النار على شاطئ البحر وقتل العويب على خلفية خلاف صراع حول السيطرة على أحد المصائف الشاطئية التي تدر الدخل لهذه المجموعات المسلحة وتعتبرها كنوع من الإستثمار الخاص من خلال تأجير العشش للمواطنين بأسعار تتفاوت ما بين 50 إلى 70 دينار للعشة الواحدة تضاف لها رسوم أخرى عن ركن السيارات والدخول دون استئجار عشة اضافة لتأجير المظلات والكراسي وغيرها .

سرقة وإنفلات أمني

وتشهد مدينة صبراتة ذات مديرية الأمن المحروقة إنفلاتاً أمنيًا عاد بها إلى سنة الظلام مابين 2015 و 2016 عندما كانت تسيطر عليها فصائل الجريمة والتشدد ” الديني والثوري ” فيما توعد باشاآغا منذ حوالي أربعة أشهر بالقبض على هؤلاء المجرمين والخارجين على القانون ، حسب تصنيفه لهم ، إلا أن شوكتهم قد تقوت وزادت سيطرتهم وعادوا الى سابق نشاطهم مع ارتفاع ملحوظ في عودة غرق مراكب المهاجرين .

بعد عمليات النهب والتصفية والحرق.. باشاآغا: سنلاحق كافة المجرمين الخارجين عن القانون في #صبراتة. #ليبيا #المرصد https://t.co/bmswli04rR — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 16, 2020

وقد عادت كل هذه التشكيلات مجددًا لفرض سيطرتها على صبراتة وجوارها منذ 13 أبريل الماضي وبدعم وغطاء جوي تركي وبمباركة من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الذي كان بالمناسبة قد بارك تحريرها من ذات هؤلاء سنة 2017 مايدل على غياب وجود أي إستراتيجية أمنية قومية طويلة المدى لديه ، وفق مراقبين .

صور | السراج يبارك “ تحرير“ #صبراتة و #صرمان ممن بارك تحريرها منهم في 2017 .. البيدجا والقصب أول المحتفلين . #ليبيا #المرصد https://t.co/eN2JeP9VGO — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 13, 2020

جدير بالذكر أن مئات السجناء والمحكومين بالجريمة والإرهاب الذين كانوا في سجون صبراتة وصرمان قد أُطلق سراحهم عمدًا خلال الهجوم على مدن الساحل الغربي وعادوا بأنشطتهم مجددًا إلى هذه المدن فيما طالبتهم داخلية وعدل الوفاق بتسليم أنفسهم إلا أن شيءً لم يحدث على هذا الصعيد .

المرصد – خاص

فيديو | تسجيل يحسم الجدل .. هل حدث تمرد في سجن #صرمان كما قالت وزارة العدل بـ " حكومة الوفاق " ما تسبب بفرار مئات السجناء والمحكومين بقضايا الإرهاب والجريمة المنظمة ؟ #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/QTbYZLlp6y — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 16, 2020

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية