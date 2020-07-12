(فيديو) الجيش المصري يختتم مناورات عسكرية بالقرب من ليبيا

أمساعد-العنوان

اختتمت وحدات الجيش المصري بالمنطقة العسكرية الغربية، قرب الحدود الليبية، مناورات “حسم 2020” العسكرية، بإطلاق الوحدات البحرية لعدد من صواريخ “الهاربون” و”الهاربون المكبسل” من المدمرات والغواصات المصرية.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العميد أركان حرب تامر محمد محمود الرفاعي، السبت، أن اختتام المناورات تضمنت المرحلة عملية برمائية ناجحة للقوات على الساحل وتنفيذ ضربات جوية مركزة على الأهداف السطحية المعادية.

وأشار المتحدث العسكري، إلى أن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية شهد إحدى مراحل المناورة التي نفذتها تشكيلات من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية بأحد المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي؛ وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وبحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية.

وبدأت المرحلة بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة من خلال عدد من الطائرات متعددة المهام لمراكز القيادة للعدو، وذلك تزامناً مع تنفيذ إسقاط مظلي لتأمين رأس الشاطئ.

كما نفذت عدد من الوحدات البحرية عدد من الأنشطة التدريبية في إطار العملية البرمائية ضد الأهداف السطحية غير النمطية، تضمنت تنفيذ رمايات للمدفعية البحرية بالأعيرة المختلفة، والضغط على الغواصات المعادية بمناطق عملها بواسطة قذائف الأعماق الصاروخية التي أصابت أهدافها بدقة مما أجبرها على الهروب وعدم تهديد التشكيل البحري.

وأفاد “أن مجموعات من القوات الخاصة البحرية نفذت إغارة ناجحة على هدف سأحلى وذلك باستخدام الزوارق السريعة التي تم دفعها من على حاملة المروحيات من طراز (ميسترال)، فيما واصلت المدمرات والفرقاطات البحرية إطلاق عدد من الصواريخ سطح / سطح إضافة إلى قيام إحدى الغواصات بإطلاق صاروخ عمق / سطح وقيام إحدى التشكيلات الجوية بتنفيذ رمايات صاروخية جو/ سطح ، بالتزامن مع تنفيذ عملية إبرار ناجحة لعناصر الصاعقة على الساحل مع وصول وسائط الإبرار على الشاطئ تحت ستر الحماية الجوية والوقاية المحققة من وسائل الدفاع الجوي “.

وأشار المتحدث العسكري أن الفاعليات اختتمت بإطلاق الوحدات البحرية لعدد من صواريخ الهاربون والهاربون المكبسل من المدمرات والغواصات كما قامت عدد من الطائرات بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة على الأهداف السطحية المعادية على الساحل وتأمين عملية الإبرار المنفذة.

وتابع، “كما تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة القوات التي تمكنت من الاستيلاء على رأس الشاطئ وناقش القادة على كافة المستويات في أساليب القتال وأنسب اسلوب لتحقيق المهام في أقل وقت ممكن وبأقل خسائر ممكنة”، مؤكدا أن هذه المناورة جاءت لما تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة.