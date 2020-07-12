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وزير الداخلية يشكل غرفة طوارئ لمتابعة شكاوى الاعتداءات على الأراضي

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24 – أمن

قرر وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف، تشكيل غرفة طوارئ أمنية تتولى متابعة الشكاوى المتعلقة بالاعتداءات على أراضي البناء داخل مخططات المدن والقرى المملوكة للدولة أو الأفراد.

بالإضافة إلى التعجيل بالاستدلال فيها وضبط من يستدعي الأمر ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة المختصة وتنفيذ ما يصدر عنها من أوامر، بحسب نص القرار الصادر عن الوزير وتحصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منها اليوم السبت.

وذكر القرار، أن غرفة الطوارئ ستكون برئاسة مدير أمن بنغازي عميد عادل عبدالعزيز عمر، وعضوية كل من: عقيد حسن الجحاوي من مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، ومعاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عقيد أحمد الشامخ، إضافة إلى عضو عن كل مديرية من مديريات الأمن لا تقل رتبته عن نقيب.

وأشار القرار، إلى أن مقر الغرفة الطوارئ الأمنية يكون في مديرية أمن بنغازي، وأمر جميع مديريات الأمن بأن تضع تحت تصرف الغرفة ما قد تطلبه من أفراد وآليات لتنفيذ المهام الموكلة لها.

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تعليقات

  • -ضروري التعاون مع لجنة ادارية ليبية ذلت ثقة : لفحص التزوير في الأختام والتوقيعات – من من شخص قام ببيع أرض واحدة بعقود عديدة ومزوّرة – وكم من شخص استولى على ارض بعقود مزورة وهي ليست ملك له …!!!
    ومن من شخص قام بالرشوة لتغيير وتزوير مخطط البناء القديم في البلديات المهطط من عهد الجماهيرية العظمى فقط ليبني محلات او صيدليات لأبناءه وبناته داخل المخطط وليقوم بالاعتداء على بيوت ومساكن أناس اخرين …!!!!!
    – يجب على الامن الداخلي عدم التهاون في النظر والتدقيق في هذه المواضيع من المخطط القديم الى الان – وصلت العديد من الشكاوي وخاصة الشكاوي على المعارضين السابقين للنظام السابق واتهام المواطنين بالتبعية للجماهيرية والاعتداء على بيوتهم ومحلاتهم – بدون وجه اي حق .
    والكتابة على بيوتهم بالهدم ..!!!!
    وسرقة بيانات السجلات المدنية والعقارية للبلديات والجلوس بها داخل المراببع بين شيابهم ونساءهم دون احترام خصوصيات المواطنين …!!!! –
    وهذا يعتبر اعتداء على املاك خاصة بالمواطنين الليبيين دون النظر او احترام حدودهم مع الآخرين الا لمصالحهم الخاصة فقط لا غير .
    وهذا الموضوع يمس كل البلدبات الليبية بشكل عام. ويعاقب عليها القانون . وخاصة في البناء الجديد .

    رد

  • الامن الوقاءي الليبي المسلح .:
    12 يوليو، 2020 الساعة 2:59 ص
    -ضروري التعاون مع لجنة ادارية ليبية ذات ثقة ومصداقية وامانة : لفحص التزوير في الأختام والتوقيعات – من شخص قام ببيع أرض واحدة بعقود عديدة ومزوّرة – وكم من شخص استولى على ارض بعقود مزورة وهي ليست ملك له …!!!
    ومن من شخص قام بالرشوة لتغيير وتزوير مخطط البناء القديم في البلديات المخطط من عهد الجماهيرية العظمى فقط ليبني محلات او صيدليات لأبناءه وبناته داخل المخطط وليقوم بالاعتداء على بيوت ومساكن أناس اخرين …!!!!!
    – يجب على الامن الداخلي عدم التهاون في النظر والتدقيق في هذه المواضيع من المخطط القديم الى الان – وصلت العديد من الشكاوي وخاصة الشكاوي عل المعارضين السابقين للنظام السابق واتهام المواطنين بالتبعية للجماهيرية والاعتداء على بيوتهم ومحلاتهم – بدون وجه اي حق .
    والكتابة على بيوتهم بالهدم ..!!!!
    وسرقة بيانات السجلات المدنية والعقارية للبلديات والجلوس بها داخل المراببع بين شيابهم ونساءهم وابناءهم – دون احترام خصوصيات المواطنين …!!!! –
    وهذا يعتبر اعتداء على املاك خاصة بالمواطنين الليبيين دون النظر او احترام حدودهم مع الآخرين الا لمصالحهم الخاصة فقط لا غير .
    وهذا الموضوع يمس كل البلدبات الليبية بشكل عام. ويعاقب عليها القانون . وخاصة في البناء الجديد .

    رد