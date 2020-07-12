نقاش “باشاغا و “ستيفاني”حول نزع سلاح التشكيلات المسلحة

اجتمع وزير الداخلية بالمفوض بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشاغا ” -عن بعد- مع رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا-بالإنابة- “ستيفاني وليامز وناقش الطرفان خطط الوزارة لإصلاح القطاع الأمني في‎ ليبيا وبرامج نزع السلاح وتسريح المجموعات المسلحة وإعادة الإدماج لبعض التشكيلات الموازية.

وقال “باشاغا” الذي نشر خبر اللقاء – عبر تغريدة في صفحته الرسمية على موقع الوتاصل الاجتماعي تويتر – إنهم مصممون على المضي في تنفيذ هذه البرامج التي يجب أن تكون بتصميم محلي وعلى نطاق وطني شامل وبقيادة ليبية لأجل أمن ورفاهية المواطنين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الضغط الدولي والأممي الذي تمارسه القوى الراعية لملف الأزمة الليبية من أجل تفكيك الجماعات المسلحة غير النظامية وايجاد السبل المثلى لدمجها في قوات نظامية عسكرية أو أمنية شرطية، وبعد يوم واحد من إدانة ستيفاني وليامز عبر البعثة الأممية للاشتباكات العنيفة التي شهدتها ضاحية جنزور -شرقي طرابلس – بين عناصر تنتمي لكتيبة فرسان جنزور غير النظامية والتابعة لوزارة الداخلية وبعد يوم من استعراض مايعرف بكتيبة ثوار طرابلس لقواتها من أفراد وآليات وسط شوارع طرابلس المركز.

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