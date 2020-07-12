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صحفية أمريكية: رعب في صفوف المرتزقة السوريين بطرابلس بسبب «مرض جلدي»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت الصحفية الأمريكية، ليندسي سنيل، أن مرتزقة سوريين ممن ياقتلون في صفوف مليشيات السراج بمعسكر عين زارة، أصيبوا بمرض جلدي.

وكتبت ليندسي سنيل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “أصيب مقاتلين سوريين في فرقة الحمزة من الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا، في معسكر في منطقة عين زارة، بمرض جلدي نتيجة المياه الملوثة”.

وأضافت “الأمر أثار -إضافة إلى قلة المدفوعات المالية للمرتزقة السوريين، والمعاملة السيئة بشكل عام-، احتجاجًا، حيث رفض أكثر من 100 مقاتلا سوريا مغادرة مقر سكنهم. وعندما خرج 5 من المقاتلين السوريين لشراء الحاجيات، اعتقلتهم قوات الردع الخاصة”.

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المرتزقة السوريين صحفية أمريكية طرابلس ليندسي سنيل مرض جلدي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انهم كلاب جربانة تركوا مياه نهر الفرات وذهبوا لصحراء ليبيا الحارقة فليشربوا المر

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  • ومازال ياما يشوفوا كلاب الدم…هذا من يتبع طريق القردوغان…ومازال حسابهم عسير امام رب العالمين عقابا لما أرتكبوه من قتل وتشريد وسرقة ونهب…….

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  • ولسة الطقس هيكون جهنم في ليبيا خلال ايام قليلة أعلي بعشر درجات كاملة ولاتوجد كهرباء و كمان عليهم ضغط من ميليشيات أخري كالميليشيات المدعومة من باشأغا امان يالالالي وغيرها

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