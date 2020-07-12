صحفية أمريكية: رعب في صفوف المرتزقة السوريين بطرابلس بسبب «مرض جلدي»

أكدت الصحفية الأمريكية، ليندسي سنيل، أن مرتزقة سوريين ممن ياقتلون في صفوف مليشيات السراج بمعسكر عين زارة، أصيبوا بمرض جلدي.

وكتبت ليندسي سنيل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “أصيب مقاتلين سوريين في فرقة الحمزة من الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا، في معسكر في منطقة عين زارة، بمرض جلدي نتيجة المياه الملوثة”.

وأضافت “الأمر أثار -إضافة إلى قلة المدفوعات المالية للمرتزقة السوريين، والمعاملة السيئة بشكل عام-، احتجاجًا، حيث رفض أكثر من 100 مقاتلا سوريا مغادرة مقر سكنهم. وعندما خرج 5 من المقاتلين السوريين لشراء الحاجيات، اعتقلتهم قوات الردع الخاصة”.