تركيا: قوات الوفاق ستهاجم سرت والجفرة

قال وزير الخارجية التركية مولود تشاويش أوغلو إن قوات حكومة الوفاق عازمة على شن هجوم عسكري على مدينتي سرت والجفرة.

وأضاف أوغلو أن حكومة الوفاق لديها شرط لإنهاء القتال وهو سحب قوات الجيش الوطني لوحداتها العسكرية من مناطق رئيسية في الوسط والغرب وتحديداً مدينة سرت ومنطقة الجفرة التي تضم خمس مدن بالإضافة إلى قاعدة جوية كبيرة ومجهزة .

وجاءت تصريحات أوغلو لصحيفة فاينانشيال تايمز وألمح خلالها إلى أنهم قد يدعمون الهجوم العسكري للسيطرة على مدينة سرت والتي كان قد دخلها الجيش الوطني في السادس من يناير الماضي.

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