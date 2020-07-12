وزير خارجية تركيا: لن نوقف إطلاق النار في ليبيا قبل انسحاب حفتر من سرت والجفرة

زعم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في ليبيا، قبل انسحاب الجيش الوطني الليبي، من مدينتي سرت والجفرة الاستراتيجيتين، وسط البلاد.

وقال أوغلو في تصريحات خاصة لصحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، إن حكومة الوفاق مصرّة على استئناف الهجوم في حالة عدم انسحاب قوات الجيش الوطني من مدينة سرت الاستراتيجية، ومدينة الجفرة، التي تضم أكبر قاعدة جوية في وسط ليبيا.

وادعى وزير الخارجية التركي قائلا: ”أنقرة ستدعم أي هجوم تشنه حكومة الوفاق.. الشروط التي وضعتها الحكومة (الوفاق) لوقف إطلاق النار شرعية ومنطقية“.

وواصل زعمه أوغلو ان هناك عرضا تلقته تركيا من روسيا لوقف إطلاق النار في ليبيا، تم تقديمه خلال مباحثات جرت في مدينة إسطنبول التركية، الشهر الماضي، ”لكن حكومة الوفاق أصرّت، بعد مشاورات مع المسؤولين الأتراك، على ضرورة انسحاب الجيش الوطني الليبي من سرت والجفرة إلى خطوط عام 2015“.