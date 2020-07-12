ليبيا الان

وزير خارجية تركيا: لن نوقف إطلاق النار في ليبيا قبل انسحاب حفتر من سرت والجفرة

تم النشر منذُ 35 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في ليبيا، قبل انسحاب الجيش الوطني الليبي، من مدينتي سرت والجفرة الاستراتيجيتين، وسط البلاد.

وقال أوغلو في تصريحات خاصة لصحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، إن حكومة الوفاق مصرّة على استئناف الهجوم في حالة عدم انسحاب قوات الجيش الوطني من مدينة سرت الاستراتيجية، ومدينة الجفرة، التي تضم أكبر قاعدة جوية في وسط ليبيا.

وادعى وزير الخارجية التركي قائلا: ”أنقرة ستدعم أي هجوم تشنه حكومة الوفاق.. الشروط التي وضعتها الحكومة (الوفاق) لوقف إطلاق النار شرعية ومنطقية“.

وواصل زعمه أوغلو ان هناك عرضا تلقته تركيا من روسيا لوقف إطلاق النار في ليبيا، تم تقديمه خلال مباحثات جرت في مدينة إسطنبول التركية، الشهر الماضي، ”لكن حكومة الوفاق أصرّت، بعد مشاورات مع المسؤولين الأتراك، على ضرورة انسحاب الجيش الوطني الليبي من سرت والجفرة إلى خطوط عام 2015“.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ما صح ( قعرك ) الذى يجب أن تعرفه سرت+ والجفره دونهم الموت ، وإذا كانت لكم رجوله جربوا حظكم ورونا ياكلاب….

    رد

  • انتم بتوع كلام وبس برافو عليكم خليكي كده علي طول فكرييين انهم خط احمر واتنطط زي القرد كده من حوليهم ههههه

    رد