أوغلو: هذه شروط وقف إطلاق النار في ليبيا

كشف وزير الخارجية التركية مولود تشاووش اوغلو عن الشروط التي وضعتها الحكومة الليبية لوقف اطلاق النار .

وقال الوزير في تصريحات له، إن الحكومة الليبية لا تقبل بوقف إطلاق النار بالبلاد؛ إلا في حال انسحاب قوات الجيش من سرت والجفرة، والعودة إلى خط اتفاق الصخيرات.

وأضاف تشاووش أوغلو أن بلاده لن تقبل الهدنة في ليبيا ما لم ينسحب الجيش.

جاءت ذلك في تصريحات أدلاها الوزير التركي لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

وأكد أن الحكومة الليبية مصممة على مواصلة عملياتها (ضد الجيش الليبي) ما لم ينسحب من مدينة سرت الساحلية، ومنطقة الجفرة التي تحتضن قاعدة جوية استراتيجية.