السفارة الامريكية منزعجة من التدخل الأجنبي ضد الاقتصاد الليبي

أبدت السفارة الأمريكية

في ليبيا، الأحد، انزعاجها من الجهود المدعومة من الخارج ضدّ القطاعين الاقتصادي والمالي

الليبي، والتي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة.

وأضافت السفارة

في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، أن الجهود المضادة

تحدث بعد عدّة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط

باستئناف عملها الحيوي وغير السياسي كوسيلة لنزع فتيل التوترات العسكرية.

وتابعت السفارة،

أنّ العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي يقوّض رغبة جميع

الليبيين في الشفافية الاقتصادية.

وهذه الإجراءات المخيبة

للآمال لن تمنع السفارة من مواصلة التزامها بالعمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة، مثل

حكومة الوفاق الوطني غيرالمعتمدة ومجلس النواب، لحماية سيادة ليبيا، وتحقيق وقف دائم

لإطلاق النار، ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز.

وأكدت السفارة

أنه لا يزال الباب مفتوحًا لجميع من يضعون السلاح جانبا، ويرفضون التلاعب الأجنبي،

ويجتمعون في حوار سلمي ليكونوا جزءًا من الحل؛ غير أنّ أولئك الذين يقوّضون الاقتصاد

الليبي و يتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات.

ونحن واثقون من أنّ الشعب الليبي يرى بوضوح من هو مستعد لمساعدة

ليبيا على المضي قدمًا ومن اختار بدلاً من ذلك عدم الاكتراث.

