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السفارة الامريكية منزعجة من التدخل الأجنبي ضد الاقتصاد الليبي

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أبدت السفارة الأمريكية
في ليبيا، الأحد، انزعاجها من الجهود المدعومة من الخارج ضدّ القطاعين الاقتصادي والمالي
الليبي، والتي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة.

وأضافت السفارة
في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، أن الجهود المضادة
تحدث بعد عدّة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط
باستئناف عملها الحيوي وغير السياسي كوسيلة لنزع فتيل التوترات العسكرية.

وتابعت السفارة،
أنّ العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي يقوّض رغبة جميع
الليبيين في الشفافية الاقتصادية.

وهذه الإجراءات المخيبة
للآمال لن تمنع السفارة من مواصلة التزامها بالعمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة، مثل
حكومة الوفاق الوطني غيرالمعتمدة ومجلس النواب، لحماية سيادة ليبيا، وتحقيق وقف دائم
لإطلاق النار، ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز.

وأكدت السفارة
أنه لا يزال الباب مفتوحًا لجميع من يضعون السلاح جانبا، ويرفضون التلاعب الأجنبي،
ويجتمعون في حوار سلمي ليكونوا جزءًا من الحل؛ غير أنّ أولئك الذين يقوّضون الاقتصاد
الليبي و يتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات.

 ونحن واثقون  من أنّ الشعب الليبي يرى بوضوح من هو مستعد لمساعدة
ليبيا على المضي قدمًا ومن اختار بدلاً من ذلك عدم الاكتراث.

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  • .لا نعول على الامريكان فهم من سمحوا لكلبهم اردوغان مجرم الحرب بنقل اسلحة ومرتزقة علنا فى طائرات وسفن مدنية لتفتيت ليبيا وسرقة نفطها كما فعل الامريكان فى سوريا فى نفط دير الزور ولكن نسوا قدرة الله عز وجل اقوى منهم ودمر اقتصادهم باضعف جنوده جائحة الكورنا والبس ترامب كمامة سوداء اشبه بالنقاب الذى كان يسخر منه من قبل وكما وعدنا رسول الله بالنصر عليكم فى سوريا انتم والناتو وفتح اسطنبول بلا قتال وتقسيم غنائمها والله على كل شئ قدير سبحان الله ونحن نرى اياته المرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالناشرات نشرا فالفارقات فرقا .. طز فى الامريكان الراعى الرسمى للارهاب نخشى الله ولا نخشى عقوباتكم فلقد تحملناه ايام ريجان وعشت بنفسى هذه الايام فى قلب طرابلس وانا اقف بين تلاميذى على بعد اقل من اربعين متر من قصر باب العزيزية اثناء غارة امريكية وارى المبنى الذى قتل فيه ابن القذافى طز فيكم لا نخشى ولا نسجد الا لله حتى لو سجد لكم حكام المسلمون خوفا على كراسى السلطة الزائلة وندفع نحن ثمن خيانتهم

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