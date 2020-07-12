أردوغان “يُناقض نفسه”.. ويُهاجم المرتزقة في ليبيا

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن استقرار ليبيا بأسرع ما يمكن سيكون في صالح المنطقة بأكملها، مشيداً بجهود بلاده في إفشال ما وصفه بمخطط الجيش الوطني لـ”احتلال” العاصمة، وفق وصفه.

وعاد أردوغان في الفقرة الثانية من تصريحات لمجلة “كريتر” التركية، اليوم الاثنين، ليناقض نفسه كعادته، حين دعا إلى “إخراج المرتزقة الذين يقاتلون في ليبيا”، معتبرا أنهم “حولوا البلاد إلى بحيرة من الدماء”، متناسياً آلاف المرتزقة الذين نقلهم من سوريا إلى ليبيا باعترافه هو ومسؤوليه، وبتوثيق العديد من المنظمات الحقوقية عبر مقاطع فيديو.

ودعا أردوغان كذلك المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة التي وصفها بـ”الشرعية”، في مواجهة القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

إقليمياً، نوه أردوغان بأن بلاده منفتحة على الحوار مع كل الدول من أجل التعاون والتقاسم العادل في البحر المتوسط في تناقض أيضاً مع تفرده بتوقيع الاتفاق البحري مع حكومة الوفاق لبسط سيطرته على مناطق بحرية لا تمت لبلاده بأي صلة.

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