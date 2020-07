كشف المرصد التونسي

للحقوق والحريات، الأحد، عن وجود 36 طفلا تونسيا

عالقا في ليبيا تكفلت بهم منظمة الهلال الأحمر أو محتجزين لدى المليشيات.

وأضاف المرصد، في

تقرير صادر عنه، أن التونسيين من المسلحين

الأجانب الأكثر عددا في سوريا وليبيا والعراق بعد 2011م، مؤكدا أن تقارير رسمية رصدت

3 آلاف مواطن قاتلوا خارج البلاد ضمن تنظيمات جهادية.

وأوضح أن السلطات

التونسية أرسلت فرقا مختصة إلى ليبيا للحصول على عينات من الحمض النووي لعدد من الأطفال

للتأكد من نسبهم، قبل ترحيلهم إلى تونس، وقد تمكنوا من إعادة ستة أطفال أيتام من ليبيا

يناير الماضي.

وفي سياق متصل، أعلن

القنصل العام لدى تونس في ليبيا، توفيق القاسمي، في شهر يناير الماضي، وجود 36 طفلاً

أبناء تونسيين منتمين إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، موضحًا أنهم مازالوا عالقين في سجون

ليبيا.

وذكر “القاسمي” في

تصريحات له، أنه يوجد نحو 15 طفلاً تونسيًا يتواجدون في حاليا في سجون مصراته الليبية

بالإضافة لـ10 أمهات، مُبينًا أنه يتواجد أيضًا نحو 21 طفلاً في سجون طرابلس.

The post المرصد التونسي : 3 الآف مسلح تونسي ينتمون لتنظيمات جهادية في ليبيا وسوريا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24