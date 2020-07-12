ديتمان: تركيا والوفاق لاتملكان أي فرصة لحسم المعركة لصالحهم في سرت

ليبيا – أكد الخبير الألماني في الشأن الليبي دائم الظهور في مجلة دير شبيجل والتلفزيون الألماني أندريس ديتمان أن تركيا وحكومة الوفاق لا تملكان أي فرصة لحسم المعركة لصالحها في سرت.

ديتمان وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأحد أوضح أن تركيا لا تستطيع السيطرة على الأمور أو كسب الصراع في ليبيا.

وتابع :” يدعم الاتحاد الأوروبي الشركاء الخطأ في ليبيا”، مضيفاً: “نعم تدعم دول مثل تركيا وقطر الميلشيات المقربة من الإخوان المسلمين في ليبيا لكن هؤلاء ليسوا حلفاء للغرب والتعاون معهم لمجرد أنهم يسيطرون على المنطقة التي ينطلق منها المهاجرين غير الشرعيين باتجاه أوروبا خطأ”.

وأردف:” الحلفاء الاستراتيجيين للاتحاد الأوروبي هم مصر والإمارات والسعودية والقوى السياسية في شرق ليبيا لذلك تقف فرنسا في الجانب الصحيح بدعمها الجيش الليبي وأوروبا مطالبة بأن تحذو حذو باريس”.

الخبير الألماني أشار إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي في ليبيا ضعيف للغاية لأن التكتل لا يتحدث بصوت واحد وتدعم دوله أطرافا مختلفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية