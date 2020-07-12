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ديتمان: تركيا والوفاق لاتملكان أي فرصة لحسم المعركة لصالحهم في سرت

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  أكد الخبير الألماني في الشأن الليبي دائم الظهور في مجلة دير شبيجل والتلفزيون الألماني أندريس ديتمان أن تركيا وحكومة الوفاق لا تملكان أي فرصة لحسم المعركة لصالحها في سرت.

ديتمان وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأحد أوضح أن تركيا لا تستطيع السيطرة على الأمور أو كسب الصراع في ليبيا.

وتابع :” يدعم الاتحاد الأوروبي الشركاء الخطأ في ليبيا”، مضيفاً: “نعم تدعم دول مثل تركيا وقطر الميلشيات المقربة من الإخوان المسلمين في ليبيا لكن هؤلاء ليسوا حلفاء للغرب والتعاون معهم لمجرد أنهم يسيطرون على المنطقة التي ينطلق منها المهاجرين غير الشرعيين باتجاه أوروبا خطأ”.

وأردف:” الحلفاء الاستراتيجيين للاتحاد الأوروبي هم مصر والإمارات والسعودية والقوى السياسية في شرق ليبيا لذلك تقف فرنسا في الجانب الصحيح بدعمها الجيش الليبي وأوروبا مطالبة بأن تحذو حذو باريس”.

الخبير الألماني أشار إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي في ليبيا ضعيف للغاية لأن التكتل لا يتحدث بصوت واحد وتدعم دوله أطرافا مختلفة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • كان الرد حاسما من المسمارى على قناة on tv المصرية بانهم اذا بدأو الهجوم علينا فلن ندافع فقط بل سننتقل الى الهجوم وهو كلام منطقى جدا لان هجوم فاشل للمليشيات يخسروا فيه اعداد كبيرة من الجرذان سيعتبر فرصة ذهبية للتقدم نحو مصراته بدعم مصرى مباشر قوات كبيرة جدا من اقوى جيوش المنطقة تستعرض عضلاتها على جيش الدعارة التركى

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    • ههههه الجيش المصري وما ادراك بالجيش المصري انه جيش مهزوم طوال تاريخه الحديث ابتداءمن عام 1948 الي عام 1973 هذا هو الجيش المصري

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