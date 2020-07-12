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“فتحي باشاغا”: من أقفلوا النفط لأغراض سياسية لا يعرفون إلا القمع و الاستبداد

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، أن قفل إمدادات النفط ابتزاز سياسي يأتي على حساب المواطن الليبـي ويعد جريمة، مؤكدا أن من أقفلوا النفط لأغراض سياسية لا يعرفون إلا القمع و الاستبداد، في إشارة إلى الجيش الوطني الليبي.

وأضاف وزير داخلية الوفاق، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء اليوم الأحد، أن مسار تدقيق ومراجعة أداء القطاع المالي والمصرفي وفقا لمعايير دولية لم يعد يحتمل التأجيل والتأخير.

وكان  اللواء أحمد المسمارى الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية، أعلن في بيان له، أمس السبت، أن القيادة العامة للقوات المسلحة ملتزمة بتفويض القبائل الليبية من أجل التفاوض مع المجتمع الدولي بشأن استئناف إنتاج النفط.

وأوضح المسماري، أن القبائل اشترطت فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لكل الشعب الليبي بضمانات دولية، مع مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي فى طرابلس لمعرفة أين وكيف أنفقت عائدات النفط خلال السنوات الماضية ومحاسبة من تسبب فى إهدارها فى غير محلها.

 

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إغلاق النفط الجيش الوطني الليبي النفط فتحي باشاغا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • النفط لا علاقة لك به يا مصراتي النفط للبدو في الجنوب والشرق وليس لكم يا غزاة فلا تتكلموا على النفط النفط للبدو وليس لمدن اللقطاء الذي لا يملكون النفط في اراضيهم

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  • يامجرم هل تريد ان تذهب ثروة النفط الى المحتل التركى وبعيش الشعب الليبى عبيدا عنده اذا كنت انت كلب اردوغان فالشعب سيقتص منك ياكلب

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  • نفط دير الزور فى امريكا سيطر عليه الجيش الامريكى وحرم منه المليشيات الارهابية وسخر من اردوغان عندما طلب منه شوية رغم وجود مؤسسة نفط سورية لا تعلم شيئا عن حصيلة النفط هناك فمن يسيطر على النفط هو من يصدره ويحصل على عائده ومن الممكن نرضى الامريكان بنسبة مقابل تمويل الافريكوم فى ضرب الدواعش فى غرب ليبيا واستيراد سلع امريكية وطز فى تركيا فاردوغان مجرد كلب ترامب

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