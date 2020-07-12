سرقة سيارات إطفاء هيئة السلامة الوطنية بترهونة

أخبار ليبيا24

لازالت التقارير عن أعمال السلب والنهب وتدمير المرافق العامة والخاصة في ترهونة، التي اقتحمتها المجموعات المسلحة المدعومة من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، مستمرة.

واليوم السبت، أعلنت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس تعرض قسم هيئة السلامة الوطنية في ترهونة لأعمال تدمير سلب ونهب محتوياته من قبل من وصفتهم بـ “ضعاف النفوش”.

وقالت الهيئة، في تدوينة على فيسبوك، إن قسم هيئة السلامة في ترهونة تعرض لـ “سرقة شاحنات الإطفاء ومخزن القسم من ضعاف النفوس”.

وتساءلت، “متى يفهم الجميع أن هيئة السلامة الوطنية بعيدة عن الحروب الداخلية والساحة السياسية وليس لمنتسبيها أي علاقة بذلك، وعملها فقط إنساني لحماية الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة”.

وأوضحت صور، نشرتها هيئة السلامة الوطنية في طرابلس على فيسبوك، حجم الدمار واتلاف المحتويات الذي تعرض له قسم هيئة السلامة الوطنية في ترهونة.

ووثقت الصور، قيام مسلحين باقتحام القسم وتدمير محتوياته، كما أظهرت آثار الرصاص على جدران مبنى القسم. وشهدت ترهونة، جنوب شرق العاصمة طرابلس، منذ اقتحامها، في شهر يونيو الماضي، من قبل مجموعات قوات الوفاق المسلحة، أعمال تدمير ونهب وحرق للمرافق العامة والخاصة، طالت المؤسسات الأمنية والصحية والتعليمية والمحلات والأسواق، وغيرها من الممتلكات.

وسبق أن أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تلقيها لعدة تقارير حول أعمال السلب والنهب في ترهونة، وقالت البعثة، في بيان يوم 07 يونيو2020، “تلقينا عدة تقارير عن نهب وتدمير ممتلكات عامة وخاصة في ترهونة والأصابعة والتي تبدو في بعض الحالات أفعال عقاب وانتقام تهدد بتآكل النسيج الاجتماعي الليبي”.

ودعت البعثة، في بيانها، إلى احترام سيادة القانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أجل حماية المدنيين والمنشآت المدنية بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والمدارس.

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