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بنى وليد .. انقطاع الكهرباء عن منطقة الزعرة جراء سرقة كوابل التغذية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، بسرقة كوابل كهربائية بمنطقة
الزعرة شرق بني وليد، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المنازل بالمنطقة .

وأوضحت المصادر، أن عملية السرقة حدثت أثناء أوقات طرح الأحمال
خلال فترات الليل المتأخرة على المدينة، والتي تجاوزت 10 ساعات يوميا، مبينة أن شركة
الكهرباء ببني وليد تفتقر إلى أقل الإمكانات من أجل استرجاع تلك الأسلاك المسروقة بسبب
ضعف الأمن في المدينة، إضافة إلى انتشار ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء التى زادت خلال
فترات طرح الأحمال .

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  • بني وليد وشلالهم الصناعي ورشفاانة والمشاشية ومصراتة أكثر فئات الشعب الليبي سرقات وتخريب من المنطقة الغربية ـ وعلى كل فروع قوات الأمن وقوات الردع الخاصة تطبيق الشريعة فورا بقطع اليدين في حالة تبوث الجريمة دون أي تهاون وعلى حكماء وشيوخ لقبائل تسليم أي سارق أو مخرب ينتمي لقبيلته قبل أن يجلب العار والخزي والمهانة لكل أفراد القبيلة التي تحميه أو القبيلة التي ينتمي إليها .

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