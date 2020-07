أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، بسرقة كوابل كهربائية بمنطقة

الزعرة شرق بني وليد، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المنازل بالمنطقة .

وأوضحت المصادر، أن عملية السرقة حدثت أثناء أوقات طرح الأحمال

خلال فترات الليل المتأخرة على المدينة، والتي تجاوزت 10 ساعات يوميا، مبينة أن شركة

الكهرباء ببني وليد تفتقر إلى أقل الإمكانات من أجل استرجاع تلك الأسلاك المسروقة بسبب

ضعف الأمن في المدينة، إضافة إلى انتشار ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء التى زادت خلال

فترات طرح الأحمال .

The post بنى وليد .. انقطاع الكهرباء عن منطقة الزعرة جراء سرقة كوابل التغذية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24