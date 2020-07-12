تركيا تشترط انسحاب قوات الجيش من سرت والجفرة لوقف إطلاق النار

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن حكومة الوفاق لا تقبل بوقف إطلاق النار في ليبيا إلا في حال انسحاب قوات خليفة حفتر من سرت والجفرة، والعودة إلى خط اتفاق الصخيرات.

وقال تشاووش صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية اليوم الأحد، إن “حكومة الوفاق مصممة على مواصلة عملياتها ضد قوات حفتر ما لم تنسحب من مدينة سرت الساحلية، ومنطقة الجفرة التي تحتضن قاعدة جوية استراتيجية”.

وأشار تشاووش أوغلو، إلى الخطر الذي تشكله الاشتباكات التي تحولت إلى حرب بالوكالة في ليبيا، مشددا على أن تصعيد التوتر قد يؤدي إلى نشوب صراع مباشر بين القوات الأجنبية الداعمة لمختلف الأطراف في لبيبا.

وعن قصف قاعدة الوطية الجوية غربي ليبيا، أكد تشاووش أوغلو فتح تحقيق بالموضوع، وأن المسؤولين عن القصف سيحاسبون على فعلتهم، لافتا إلى وجود مدربين وفنيين أتراك في القاعدة، مؤكدا أن الطاقم التركي لم يصب بأذى جراء قصف الوطية.

وأوضح وزير الخارجية التركي، أن روسيا قدمت الشهر الماضي خلال زيارة وفد لها إلى إسطنبول، عرضا ملموسا حول الهدنة يتضمن تاريخا وساعة محددتين من أجل الهدنة في ليبيا.

واستدرك مولود تشاووش أوغلو، قائلا: إنه “في المباحثات التركية مع الحكومة الليبية، وضعت الأخيرة شرطا مسبقا للهدنة، ويتمثل بانسحاب حفتر من سرت والجفرة، ويعود إلى خط اتفاق الصخيرات الموقع في 2015”.

وأضاف أوغلو، أن “الموضوع الآن متعلق بالأطراف الأخرى، ويجب عليها قبول هذه الشروط المسبقة لوقف إطلاق نار مستدام”، مجددا تأكيده أن تركيا لا تؤيد أي زيادة توتر أو حرب في المنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24