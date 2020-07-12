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«جويلي» يعلن تشكيل قوة من «المليشيات» التابعة له لصد «أي عدوان» على طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن أسامة جويلي، آمر الغرفة الرئيسية الغربية المشتركة بمليشيات السراج، تشكيل قوة من الوحدات المشاركة في «صد أي عدوان» على العاصمة طرابلس

وحدد «جويلي» أن تلك القوة المزعومة “سيجري تشكيل القوة بقوام 500 فرد من كل منطقة وتسمى القوة المشتركة.. ومن مهام القوة المشتركة، التي تولى قيادتها عميد ركن الفيتوري خليفة سالم غريبيل، مكافحة ظاهرة تهريب الوقود والسلع الأساسية والهجرة غير الشرعية، ودعم الجهات المختصة لإزالة العشوائيات والتعدي على أراضي الدولة”، حسبما ورد في نص القرار.

وأوضح نص قرار آمر الغرفة الرئيسية الغربية المشتركة بمليشيات السراج، أن تلك القوة ستقوم “بتأمين مداخل ومخارج المنطقة الغربية، وإخلاء المقار العامة والخاصة من المجموعات المتمركزة بها خلافا للقانون، والقبض على العصابات المسلحة ومصادرة الآليات والأسلحة”، على حد زعمه.

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المليشيات جويلي طرابلس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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