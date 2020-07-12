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خارجية الحكومة الليبية ترد على بيان السفارة الأمريكية حول الاقتصاد الليبي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

طالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية، سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، للعمل مع مختلف الأطراف الليبية وخاصة الجيش الوطني الليبي، الذي يستمد شرعيته من الشعب الليبي ومن مجلس النواب المنتخب والوحيد، والذي أعطى الشرعية للجيش الوطني الليبي، لمحاربة الإرهاب والإرهابيين من كل المدن الليبية.

وقالت الوزارة، في بيان بشأن ما صدر من السفارة الأمريكية حول الاقتصاد الليبي، إنها تابعت ما نشرته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا على موقعها الافتراضي الإلكتروني، والتي تباشر عملها من تونس بسبب سوء الأوضاع الأمنية في طرابلس حول خوفها وانزعاجها من التدخل الأجنبي في الاقتصاد الليبي.

وأكدت الوزارة، ، أن الجيش الوطني الليبي لم ولن يحارب الليبيين وهو يدعو للسلام ونبذ لغة البندقية والسلاح ومعركته ضد الإرهاب والإرهابيين فقط، كما أن الشعب الليبي ومطالبه المشروعة في توزيع عادل للثروات وخاصة النفط الذي استخدمته “حكومة السراج غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية” لقتل الشعب الليبي، وجلب المرتزقة والسلاح والموت والقتل.

كما أكدت الوزارة، إن مطالب الشعب الليبي أكد عليها قرار مجلس الأمن 2510 الذي اعتمد على مخرجات مؤتمر برلين وخاصة الفقرة 29 والتي تنص “على توزيع للثروة والموارد العامة من مختلف المناطق الجغرافية الليبية على نحو شفاف وخاضع للمساءلة وعادل ومنصف”، وتتماشى أيضا مع إعلان القاهرة وخاصة الفقرة 14 والتي “تدعو إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية إلى جانب منع وصول الأموال الليبية الى يد المليشيات، والعمل على توزيع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين”.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي لاستشعار المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية والتنموية تجاه أكثر من ثلثي الشعب الليبي الذين يغرقون في الظلام والفقر والإهمال وجائحة كورونا في حين تسيطر المليشيات وحكومة السراج على مقدرات الشعب الليبي وتجثم عليه.

ورحّب الوزارة، بعودة استئناف صادرات النفط، ولكن على أسس العدالة والمسؤولية الوطنية وأن يراع التوزيع العادل للثروة حتى ألا تكون مناطق ظل وتهميش وهشاشة، ودعت لتثبيت وقف إطلاق النار والبدء في عملية سياسية شاملة تؤسس لليبيا الجديدة بدون لغة السلاح وبلا إرهاب ومليشيات وتدخل أجنبي وبدون انتهاكات لحقوق الإنسان لأي مواطن في ليبيا دولة المواطنة والقانون المؤسسات.

وأعربت الوزارة عن تأسفها لاحتكار “حكومة السراج غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية” للاقتصاد الوطني ومدخرات الليبيين في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، التي استخدمت لجلب المرتزقة الإرهابيين الأجانب من سوريا وبواسطة الحكومة التركية وأمام مرأى ومسمع من العالم أجمع في تحدي صارخ للشرعية الدولية وانتهاكاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومخالفاً للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي صادقت عليها ليبيا وأصبحت جزءاً منها.

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تعليقات

  • بالنسبة للشعب الليبي الحقيقي وليس ” الجاليات العربية والأجنبية القابعة واللاجءة داخل الدولة الليبية ” وتحاول ان تتكلم بإسم الليبيين وتتدخل في الشءون الحكومية والسياسية للدولة – مثل مصر وسوريا وتونس وغيرهم عملاء بني صهيون ،
    أتكلم عن الشعب اللببي الحقيقي لم ينتخب وليس له اي علاقة بالبرلمان وسرقاته وفساده في استخدام الاقتصاد الليبي لدعم أحزابه ومرتزقته واستنزاف الاقتصاد الليبي لمصالح خاصة –
    متجاهلين المصالح الداخلية للدولة والخدمات الاساسية والبناء والضمان الاجتماعي من جرحى وكبار السن وتعليم يشمل المواصلات والتعبءة الامنية العامة والتأمينات . وحماية القطاع الليبي العام بشكل أساسي .
    اما بالنسبة لتدخلات الدول الاخرى للحصول على الموارد الليبية الاستمتاع بها والشعب الليبي ينزف – فهذا الشيء مرفوض تماما من كل اطياف الشعب الليبي .
    حتى الدولة الفنزويلية تطالب الحكومة البريطانية بإعادة الاموال والذهب الذي باعت به النفط لهم الى اليوم ولم تلقى الحكومة الفنزويلية بقيادة الرءيس مادوروا الا تضييع الوقت ومحاولة الإطاحة به واستبداله بعميل الصهيونية .
    وهل تعلم أيها المواطن والاداري والحكومي الليبي – ان النفط الليبي يستخدم في مسابقات السيارات البريطانية وفي سباقات الدرجات النارية …!!!!’
    تخيل ان الليبي بدون تعبءة سيارة اسعاف او مطافئ او خدمات عامة … والأجنبي يستخدم موارده الطبيعية وثرواته في سباقات الرالي وسباقات السيارات واللعب واللهو …!!’ تخيلها ….!!! لا يستطيع اي ليبي حقيقي او عربي يملك شرف وعزة وكرامة وعرف – ان يوافق على هذا العبث والفساد –
    يمكن استئناف تصدير النفط – لكن دون اي تدخلات من اي لاجيء سواء عربي او اجنبي –
    لكن بعد تنفيذ الاعمال التنفيذية داخل ليبيا والخدمات الاساسية بشكل مستمر ومباشر -ليبيا تريد تصدير البلح والتمر الان فقط . انا النفط فسيبقى مقفل حاورتم الإصلاحات الداخلية للبلاد – وتنفيذ الأعمال التنفيذية للحكومة الرءيسية لليبيا .
    والشرق الليبي عبارة عن منان اصبح للاسف مرتع للصهاينة واليهود واللبنانيين الشيعة أعداء ليبيا الرءيسين الذين احرقوا العلم الليلي جهارا نهارا – والشيعة السورية والعراقية والخليجية . وان تدخلوا في آي امر آلا ليفسدوه كما افسدوا بنغازي وبعض المناطق الاخرى .
    وطرابلس العاصمة الطاهرة تحتاج لاعلام نزيه وواضح وواقعي يمس المواطن ومشاكله ويوضح أعماله التنفيذية والأمنية والثقافية وستكون بعيدة كل البعد – عن أي تدخلات مبهمة وتعينات مزورة و جهل والتمثيل بالإجساد والمقابر الجماعية والانحلال الاخلاقي والإسراف القطاع الخاص والاستيراد الغير مراقب واستيراد السيارات في بنغازي بشكل غير عادي – وتدمير المساجد – وعبادة الاثار / والعمالة لاعداء ليبيا الفرنسيين وعملاءَهم واعداء الله والإسلام . والجميع يعتقد إن الكوارث الطبيعية التي انزلها الله عليهم ليست الا عذاب من الله الخالق عزوجل – وهو ليس بغافل عما يعملون .

    رد

  • توضيح للراي ألعام . الليبي . من حق الليبيين بناء بلادهم بثرواثهم .:
    13 يوليو، 2020 الساعة 2:01 ص
    بالنسبة للشعب الليبي الحقيقي وليس ” الجاليات العربية والأجنبية القابعة واللاجءة داخل الدولة الليبية ” وتحاول ان تتكلم بإسم الليبيين وتتدخل في الشءون الحكومية والسياسية للدولة – مثل مصر وسوريا وتونس وغيرهم عملاء بني صهيون ،
    أتكلم عن الشعب اللببي الحقيقي لم ينتخب وليس له اي علاقة بالبرلمان وسرقاته وفساده في استخدام الاقتصاد الليبي لدعم أحزابه ومرتزقته واستنزاف الاقتصاد الليبي لمصالح خاصة –
    متجاهلين المصالح الداخلية للدولة والخدمات الاساسية والبناء والضمان الاجتماعي من جرحى وكبار السن وتعليم يشمل المواصلات والتعبءة الامنية العامة والتأمينات . وحماية القطاع الليبي العام بشكل أساسي .
    اما بالنسبة لتدخلات الدول الاخرى للحصول على الموارد الليبية الاستمتاع بها والشعب الليبي ينزف – فهذا الشيء مرفوض تماما من كل اطياف الشعب الليبي .
    حتى الدولة الفنزويلية تطالب الحكومة البريطانية بإعادة الاموال والذهب الذ باعت به النفط لهم الى اليوم ولم تلقى الحكومة الفنزويلية بقيادة الرءيس مادوروا الا تضييع الوقت ومحاولة الإطاحة به واستبداله بعميل الصهيونية .
    وهل تعلم أيها المواطن والاداري والحكومي الليبي – ان النفط الليبي يستخدم في مسابقات السيارات البريطانية وفي سباقات الدرجات النارية …!!!!’
    تخيل ان الليبي بدون تعبءة سيارة اسعاف او مطافئ او خدمات عامة … والأجنبي يستخدم موارده الطبيعية وثرواته في سباقات الرالي وسباقات السيارات واللعب واللهو …!!’ تخيلها ….!!! لا يستطيع اي ليبي حقيقي او عربي يملك شرف وعزة وكرامة وعرف – ان يوافق على هذا العبث والفساد –
    يمكن استئناف تصدير النفط – لكن دون اي تدخلات من اي لاجيء سواء عربي او اجنبي –
    لكن بعد تنفيذ الاعمال التنفيذية داخل ليبيا والخدمات الاساسية بشكل مستمر ومباشر -ليبيا تريد تصدير البلح والتمر الان فقط . انا النفط فسيبقى مقفل حاورتم الإصلاحات الداخلية للبلاد – وتنفيذ الأعمال التنفيذية للحكومة الرءيسية لليبيا .
    والشرق الليبي عبارة عن مكان اصبح للاسف مرتع للصهاينة واليهود واللبنانيين الشيع أعداء ليبيا الرءيسين الذين احرقوا العلم الليبي جهارا نهارا – والشيعة السورية والعراقية والخليجية ومليشيات سودانية واردنية ودحلانيةً . وان تدخلوا في آي امر آلا ليفسدوه كما افسدوا بنغازي وبعض المناطق الاخرى .
    وطرابلس العاصمة الطاهرة تحتاج لاعلام نزيه وواضح وواقعي يمس المواطن ومشاكله ويوضح أعماله التنفيذية والأمنية والثقافية وستكون بعيدة كل البعد – عن أي تدخلات مبهمة وتعينات مزورة و جهل والتمثيل بالإجساد والمقابر الجماعية والانحلال الاخلاقي والإسراف القطاع الخاص والاستيراد الغير مراقب واستيراد السيارات في بنغازي بشكل غير عادي – وتدمير المساجد – وعبادة الاثار / والعمالة لاعداء ليبيا الفرنسيين وعملاءَهم واعداء الله والإسلام . والجميع يعتقد إن الكوارث الطبيعية التي انزلها الله عليهم ليست الا عذاب من الله الخالق عزوجل – وهو ليس بغافل عما يعملون .

    رد