الإعلام الحربي: “الجيش في حالة جاهزية كاملة لصد أي هجوم”

أعلن الإعلام الحربي للجيش الوطني على إحدى منصاته الإلكترونية أن الأوضاع في محاور مدينة سرت ومحيط بلدية الجفره جيدة جداً -حسب وصفه- وأن القوات المسلحة في حالة الجاهزية الكاملة لصد أي هجوم يقوم به الأتراك والمرتزقة السوريين.

جاء في منشور الإعلام الحربي أن الحقول النفطية لاتزال مغلقة ولن تفتح إلا عند تنفيذ شروط ” الشعب و القيادة العامة “وأنه برغم الظغط الخارجي إلا أن القوات المسلحة للجيش والقيادة لاتزال مستمرة في قضيتها المتمثلة في تحرير الوطن بالكامل وليس الدفاع عن سرت والجفره فقط، فيما أضاف المنشور أن الأيام المقبلة تحمل الكثير من الخير للجيش والهلاك للعدو -حسب تعبيره .

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