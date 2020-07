قال رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات

جاسم محمد، الاثنين، إن “الغزو التركي” لليبيا يعزز من نفوذ تنظيم الإخوان

الإرهابي محليا وإقليميا، خاصة في حال تمكنت أنقرة من الاستيلاء على آبار النفط في

البلاد.

وأوضح جاسم محمد، خلال مؤتمر صحفي عقده بألمانيا، أن المؤتمر

يأتي في توقيت هام في في ظل تداعيات التدخلات العسكرية التركية في ليبيا، محذرا من

مخاطر دعم النظام التركي للمليشيات في ليبيا، وتنظيم الإخوان المحظور في البلاد، قائلا

: “دعم تركيا المباشر للإخوان له أبعاد أيديولوجية في نشر الفكر المتطرف بالمنطقة”.

وتضمنت المحاور الرئيسية للمؤتمر؛ تداعيات التدخل العسكري

في ليبيا وتهريب الأسلحة والمرتزقة من سوريا إلى ليبيا، وعواقب الهجرة غير الشرعية

من ليبيا إلى إيطاليا وإسبانيا، والتنقيب التركي عن الغاز في شرق المتوسط وانعكاسات

ذلك على الأمن الأوروبي، وجهود ألمانيا وأوروبا لتنفيذ قرارات مؤتمر برلين حول ليبيا.

The post المركز الأوروبي يحذر من تداعيات التدخل التركي فى ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24