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المركز الأوروبي يحذر من تداعيات التدخل التركي فى ليبيا

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات
جاسم محمد، الاثنين، إن “الغزو التركي” لليبيا يعزز من نفوذ تنظيم الإخوان
الإرهابي محليا وإقليميا، خاصة في حال تمكنت أنقرة من الاستيلاء على آبار النفط في
البلاد.

وأوضح جاسم محمد، خلال مؤتمر صحفي عقده بألمانيا، أن المؤتمر
يأتي في توقيت هام في في ظل تداعيات التدخلات العسكرية التركية في ليبيا، محذرا من
مخاطر دعم النظام التركي للمليشيات في ليبيا، وتنظيم الإخوان المحظور في البلاد، قائلا
: “دعم تركيا المباشر للإخوان له أبعاد أيديولوجية في نشر الفكر المتطرف بالمنطقة”.

وتضمنت المحاور الرئيسية للمؤتمر؛ تداعيات التدخل العسكري
في ليبيا وتهريب الأسلحة والمرتزقة من سوريا إلى ليبيا، وعواقب الهجرة غير الشرعية
من ليبيا إلى إيطاليا وإسبانيا، والتنقيب التركي عن الغاز في شرق المتوسط وانعكاسات
ذلك على الأمن الأوروبي، وجهود ألمانيا وأوروبا لتنفيذ قرارات مؤتمر برلين حول ليبيا.

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  • ما أصح وجوهكم اليوم تحذروا من تدخلات تركيا في ليبيا واين كنتم قبل هذا التاريخ فالتدخل التركي له سنين علي استحياء وله شهور علنا فكيف تنتبهوا للتداعيات اليوم فقط تبا لكم من مستهانين بمصائر الشعوب متلونين وفق المصالح اذا مصلتحكم في السكوت تسكتون واذا مصلحتكم في التحذير تحذرون وكأنها المبادئ عندكم لعرضه للبيع والمساومه

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