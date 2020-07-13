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شلوف: لهذا السبب يختلف موقف البيت الأبيض من ليبيا عما تصرح به سفارتهم

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد جمال شلوف، رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث، أن وزير الخارجية الأمريكي هاجم من قبل القوات المسلحة الليبية، وبعدها بأيام اتصل الرئيس ترامب بالمشير حفتر وتحدث معه عن دور القوات المسلحة الليبية في محاربة الإرهاب.

وقال شلوف، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إن المتابع للشأن الليبي يذكر جيدا أنه في أبريل 2019 هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو القوات المسلحة الليبية ووصفها بـ«الميلشيات المعتدية»”.

وأضاف “بعد أيام قلائل اتصل الرئيس ترامب بالمشير حفتر ليذكر إيجاز البيت الأبيض الصحفي دور الجيش الوطني في محاربة الإرهاب، لتمنع بعدها مندوبة الولايات المتحدة مجلس الأمن من إصدار حتى عناصر صحافة حول العملية العسكرية في طرابلس”.

وتابع “من يقرأ كتاب بولتون الأخير وكيفية صنع القرار في إدارة ترامب يفهم جيدا أن تصريح السفارة اليوم مجرد كلمات وحروف وأن القرار الاول والاخير في المكتب البيضاوي”.

وشدد على أن فقط على متخذي القرار عندنا أن يدركوا هذه الحقيقة ويجيدوا التعامل باحترافية معها.

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أمريكا المشير حفتر ترامب جمال شلوف ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • السفيه الامريكى امعة لا وزن له وامريكا تلعب على كل الحبال وتحترم القوى فى النهاية وعلى الجيش الوطنى ان يتعامل معهم بلغة المصالح من منطق القوة بطلب وضع عائدات النفط فى الخزانة الامريكية وعقد صفقة لمحاربة المليشيات الارهابية بالتعاون بين الجيش والافريقوم لقصف الدواعش والقبض على المطلوبين دوليا بتمويل من اموال النفط مع صفقة لاعادة الاعمار مع شركات امريكية من اموال النفط واى بنود اخرى تريدها حكومة الوفاق عليها الحصول على موافقة اعضاء المجلس الرئاسى التسعة طبقا لاتفاق الصخيرات وبهذا يشرب اردوغان من البحر فلا يستطيع ان يقف امام ترامب وتغريداته اقوى من الزياط

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