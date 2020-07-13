«المشري»: لن نلتفت لكلام «حفتر» ولن نتراجع عن السيطرة على كامل التراب الليبي

قال خالد المشري، رئيس “مجلس الدولة” الاستشاري، إن: “حفتر ومن معه مجرد أدوات لدول أضرت بليبيا كثيرا كمصر والإمارات وفرنسا وروسيا، ولا نعير لكلام حفتر أي قيمة وعازمون على تطبيق الاتفاق السياسي بما في ذلك النص الذي يدعوا لسيطرة حكومة الوفاق على كامل التراب الليبي والمحافظة على ثروات الليبيين” على حد قوله.

أضاف “المشري” في مداخلة مع “قناة فبراير” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – مساء أمس الأحد: “الانتخابات الماضية بمجلس الدولة كانت في يوم 4 أبريل، نفس اليوم الذي بدأ فيه العدوان على طرابلس، و في بداية العدوان كان لدينا إصرار على عقد الجلسة التي حضرها الأمين العام للأمم المتحدة لنرسل رسالة بأننا لن نحتكم إلا لصناديق الاقتراع” على حد زعمه.

وواصل “المشري”: “أظن أن العام القادم هو أصعب الدورات جميعا، فبالإضافة للحرب العسكرية، هناك حرب الحوار السياسي إضافة للمكائد والدسائس التي تحاك للوطن، و نرى أن الوحدة والسيادة الليبية في خطر ونسعى إلى المحافظة عليهما” على حد تعبيره.