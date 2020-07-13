«الأعلى لحكماء ليبيا»: الليبيون يرفضون استئناف تسويق النفط لأن أمواله تذهب للميليشيات والأتراك

أكد نائب رئيس المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا، السنوسي الحليق الزوي، أن الليبيين يرفضون استئناف تسويق النفط لأن أمواله تذهب للميليشيات والأتراك.

وقال في مداخلة مع قناة “العربية” أمس الأحد، إن القبائل ترفض مركزية القرار في طرابلس، وتأبى رهن مصدر قوت الليبيين بين أيدي أناس غير نزهاء.

وأعلن الجيش الوطني الليبي أنه سيسمح بإعادة فتح حقول ومرافئ النفط بمجرد إنشاء آلية لتوزيع الإيرادات بشكل عادل في جميع أنحاء البلاد، التي انقسمت بين فصائل متنافسة متحاربة.

وأغلقت القبائل القوية في شرق ليبيا الموالية لقائد الجيش المشير خليفة حفتر مرافئ التصدير وأوقفت خطوط الأنابيب الرئيسية في بداية العام، وتهدف الخطوة إلى الضغط على حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس غرب البلاد، والمتحالفة مع تركيا.