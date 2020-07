أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الإثنين، أنه على “حفتر” الانسحاب من سرت والجفرة ومن ثم الجلوس على طاولة المفاوضات وإعلان الهدنة.

