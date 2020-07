أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الإثنين، أن اتفاقية تقسيم الحدود مع ليبيا أفشلت مؤامرة حصر تركيا فى شواطئ بسيطة على البحر المتوسط.

The post جاويش أوغلو : اتفاقية تقسيم الحدود البحرية مع ليبيا أفشلت مؤامرة حصر تركيا فى شواطئ بسيطة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24