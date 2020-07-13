وزير خارجية تركيا: وقف إطلاق النار في ليبيا لن يكون في مصلحة «حكومة الوفاق»

زعم وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن الإعلان عن وقف إطلاق النار في ليبيا الآن، لن يكون في مصلحة «حكومة الوفاق»، على حد قوله.

ودعا وزير الخارجية التركي، في تصريح اليوم الاثنين، إلى ضرورة تسليم سرت والجفرة لحكومة الوفاق الليبية، مؤكدا أن ذلك شرط أساس لوقف إطلاق النار والبدء بمحادثات سياسية، بحسب تعبيره.

وأكد أن السياسة التركية بخصوص شرق المتوسط والتنقيب عن الغاز والنفط هناك ثابتة ومعلنة، مضيفا: “كذلك سياستنا بخصوص ليبيا بناءً على الاتفاقات التي وقعناها فيما بيننا”، وفقا لوصفه.

وأشار إلى أن اليونان وقبرص نشرتا خريطة للحدود البحرية في المتوسط، ولكن وفق هذه الخريطة لم تترك لنا أي شيء في البحر المتوسط، ولا يمكن قبولها بأي حال، على حد زعمه.