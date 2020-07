جاويش أوغلو : نستعد لعملية عسكرية فى سرت والجفرة

طالب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الإثنين، ” حفتر” بتسليم سرت والجفرة لحكومة الوفاق غير المعتمد، لوقف إطلاق النار والبدء بمحادثات سياسية لحل الأزمة الليبية، موضحا أن الإعلان الآن عن وقف إطلاق النار لن يكون في مصلحة الوفاق .

وقال جاويش أوغلو فى تصريحات صحفية، أنه يتم الان التجهيز لعمليه عسكرية كبري فى سرت والجفرة إذا لم ينسحب منها الجيش.

وأكد جاويش أوغلو أن السياسة التركية بخصوص شرق المتوسط والتنقيب عن الغاز والنفط هناك ثابتة ومعلنة، بناء على الاتفاقات التي تم توقيعها بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق غير المعتمدة.

و شدد جاويش أوغلو على رفض بلادة للاتفاقية البحرية التي تمت بين اليونان وقبرص، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية لم تترك لتركيا أي شيء في البحر المتوسط.

