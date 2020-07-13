دغيم: انتخابات المجلس الاستشاري شكليات ديمقراطية لـ”حزب واحد انقلابي”

استنكر عضو مجلس النواب زياد دغيم انتخابات رئاسة مجلس دولة الاستشاري، مؤكدا أنها شكليات ديمقراطية لانقلاب “الحزب الواحد” على الإرادة الشعبية.

وقال دغيم في تصريحات خاصة لـ”الساعة ٢٤”، اليوم الاثنين، إن تلك الانتخابات أبرزت ثلاث مفارقات، متسائلا في أولاها: “كيف لمجموعة انقلابيين ممارسة شكليات ديمقراطية لا تعفي انقلابهم على انتخابات حرة ونزيهة سنة 2014م؟”.

وأضاف النائب البرلماني: “المفارقة الثانية أن لا وزن ولا تأثير ولا وجودا فاعلا لبرقة وفزان بهذا المجلس الجهوي والحزبي”.

واستكمل دغيم: “أما المفارقة الثالثة تمثلت في تعيين مواطن لم ينتخب يوما من الشعب برئاسة هذا المجلس عن برقة! مما يؤكد أن أغلبية هذا المجلس عبارة عن حزب واحد وليس امتدادا للمنتخبين سنة 2012م كما يفترض بغض النظر عن انقلابهم على إرادة الشعب بعد ذلك”.

وختم دغيم تصريحه قائلا: “على كلٍّ لنمضي قدما، فيجب أن يتسع الحوار للجميع ولا يقصي أحدا من الأحزاب والأطراف الليبية، وخاصة أن كلام الرجل القوي بمجلس الدولة (في إشارة إلى رئيس المجلس خالد المشري القيادي بجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا) كان إيجابيا، على حد قوله.